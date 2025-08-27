Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Liga, pareggio tra Celta Vigo e Betis: Alvarez risponde a Bartra

Termina 1-1 il match della sesta giornata del campionato spagnolo, anticipato per gli impegni europei dei due club
Liga, pareggio tra Celta Vigo e Betis: Alvarez risponde a Bartra© EPA
1 min

E' terminata 1-1 la sfida tra Celta Vigo e Betis Siviglia, anticipo della sesta giornata della Liga. La gara è stata disputata oggi  per risolvere un problema legato al calendario. Si ea creata infatti una sovrapposizione tra la sfida di campionato (in programma come turno infrasettimanale) e gli impegni europei dei due club.

Celta Vigo-Real Betis, tabellino e statistiche

Alvarez risponde a Bartra

La sfida è stata divertente ed equilibrata, con continui capovolgimenti di fronte. Ospiti in vantaggio a fine primo tempo con Bartra, abile nel girare a rete un assist di Lo Celso, e pareggio dei padroni di casa nella ripresa, grazie ad un gol realizzato da Hugo Alvarez. Con questo punto il Betis si porta a quota cinque, mentre il Celta porta a casa il secondo punto stagionale.

Liga, la classifica

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga

Da non perdere

Celta Vigo-Real Betis, il tabellino