Liga, pareggio tra Celta Vigo e Betis: Alvarez risponde a Bartra

E' terminata 1-1 la sfida tra Celta Vigo e Betis Siviglia, anticipo della sesta giornata della Liga. La gara è stata disputata oggi per risolvere un problema legato al calendario. Si ea creata infatti una sovrapposizione tra la sfida di campionato (in programma come turno infrasettimanale) e gli impegni europei dei due club.
Celta Vigo-Real Betis, tabellino e statistiche
Alvarez risponde a Bartra
La sfida è stata divertente ed equilibrata, con continui capovolgimenti di fronte. Ospiti in vantaggio a fine primo tempo con Bartra, abile nel girare a rete un assist di Lo Celso, e pareggio dei padroni di casa nella ripresa, grazie ad un gol realizzato da Hugo Alvarez. Con questo punto il Betis si porta a quota cinque, mentre il Celta porta a casa il secondo punto stagionale.