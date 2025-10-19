Corriere dello Sport.it
domenica 19 ottobre 2025
Liga, pari dell'Athletic Bilbao. Tris del Rayo Vallecano sul Levante© EPA

Liga, pari dell'Athletic Bilbao. Tris del Rayo Vallecano sul Levante

Finisce senza reti la sfida del 'Martinez Valero' con l'Elche. Pari anche tra Celta Vigo e Real Sociedad
2 min
TagsLigaAthletic Bilbao

MADRID (SPAGNA)Due pareggi nelle gare pomeridiane valide per la 9/a giornata della Liga spagnola: Elche e Athletic Bilbao non sono andate oltre lo 0-0, è invece finita 1-1 la sfida tra Celta Vigo e Real Sociedad con i padroni di casa in dieci per tutta la ripresa.

Liga, la classifica

Delude l'Athletic Bilbao: solo un pari con l'Elche

Finisce senza reti la sfida del 'Martinez Valero' fra Elche e Athletic Bilbao che ha aperto la domenica della nona giornata della massima serie spagnola. Un risultato che lascia le due squadre appaiate al settimo posto e a quota 14 punti. Ora la squadra di Valverde si rituffa in Champions League: a 'San Mamés', mercoledì 22 ottobre (ore 18:45), Williams e compagni sfidano gli azeri del Qarabag dopo due ko di fila.

Elche-Athletic Bilbao 0-0: cronaca, tabellino e statistiche

Celta Vigo-Real Sociedad

Un punto che serve poco a entrambe. Finisce 1-1 fra Celta Vigo e Real Sociedad: all'Estadio de Balaidos padroni di casa avanti al 20' con Duran, poi il Celta resta in dieci nel recupero del primo tempo per il secondo giallo a Starfelt e all'89' Soler trova il pareggio.

Celta Vigo-Real Sociedad 1-1: cronaca, tabellino e statistiche

Levante-Rayo Vallecano, finisce 0-3

Tris del Rayo Vallecano in casa del Levante. Doppietta di Jorge de Frutos e gol finale di Alvaro Garcia. La squadra di Valencia rimane a quota 8 punti in classifica dopo nove partite. Inizio di stagione molto difficoltoso. Rayo a 11 e a ridosso delle zone alte della classifica.

Levante-Rayo 0-3: cronaca, tabellino e statistiche

