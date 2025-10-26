Clasico in chiaro e in streaming: dove vedere Real Madrid-Barcellona. Orario e probabili formazioni
Cresce l'attesa per il Clasico tra Real Madrid e Barcellona, oggi protagoniste nel tempio del "Santiago Bernabeu" in occasione della decima giornata della Liga spagnola. Flick squalificato, ma pronto a dare filo da torcere a Xabi Alonso, reduce dalla vittoria di misura in Champions League contro la Juve di Igor Tudor. Sarà Kylian Mbappé contro Lamine Yamal.
Real Madrid-Barcellona, a che ora si gioca il Clasico
Fischio d'inizio previsto per le ore 16:15 di oggi allo stadio "Santiago Bernabeu", teatro dell'attesissimo Clasico tra Real Madrid e Barcellona.
Clasico in chiaro, dove vedere Real Madrid-Barcellona in diretta tv
Real Madrid-Barcellona sarà trasmessa in diretta su DAZN e in co-esclusiva su Italia Uno, in virtù dell'accordo di sublicenza sottoscritto dai due broadcaster per sei partite della Liga EA Sports.
Real Madrid-Barcellona, dove vedere il Clasico in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e sportmediaset.it. C'è la possibilità di scaricare gratuitamente le applicazioni mobili di DAZN e Mediaset Play, per assistere al Clasico in diretta streaming anche tramite smartphone e tablet. Potrete seguire Real Madrid-Barcellona in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Xabi Alonso e Flick
REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, A. Carreras; Tchouameni, Guler; Mastantuono, Bellingham, Vinicius; Mbappé. Allenatore: Xabi Alonso.
BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Eric Garcia, Cubarsi, Baldé; De Jong, Pedri; L. Yamal, Fermin Lopez, Rashford; Ferran Torres. Allenatore: Flick (squalificato, in panchina Sorg).
