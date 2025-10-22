Real Madrid-Juve diretta: segui la partita di Champions LIVE

20:50

Tudor e la battuta su Vlahovic

"Se è pronto? Beh se non lo è qui...": la battuta dell'allenatore sull'attaccante della Juve ha fatto ridere tutti i presenti in diretta su Amazon Prima Video. Cosa è successo.

20:40

La conferenza di Tudor

"Non sono preoccupato, contro il Real mi aspetto una grande reazione": queste le parole di Igor Tudor alla vigilia della partita contro il Real Madrid. Ecco cosa ha detto.

20:30

Xabi Alonso: "Juve? Troveremo una squadra arrabbiata"

L'allenatore del Real Madrid ha presentato la sfida nella conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League: ecco cosa ha detto.

20:20

Le parole di Di Gregorio

Di Gregorio nel pre partita: "Il Real Madrid non ha bisogno di presentazioni, ma giocare partite come queste è un sogno quando sei bambino, quindi sarà comunque bello. Spero di fare una partita di grande intensità e di grande attenzione insieme alla squadra. Fare un nome è difficile, forse uno su tutti Mbappé, ma è veramente una squadra davvero forte. Abbiamo visto come sempre video, abbiamo cercato di analizzare tutti i giocatori, non solo quelli della fase offensiva del Real Madrid. Ci siamo dati qualche indicazione tra noi portieri, insieme ai mister e quindi cercheremo di fare il meglio. Le vittorie aiutano sempre e credo che le vittorie sarebbe bello vincere e noi sicuramente ce la metteremo tutta per farlo".

20:10

Tudor: "Non vogliamo subire, vogliamo vincere"

Tudor a Prime: "Parlare è sempre sopravvalutato, dobbiamo fare. La riunione che abbiamo finito mezz'ora fa è stata su quello di venire qua con la mentalità giusta di farla, di non subire e andare a vincere. Poi quello che succede succede, questa è la mia richiesta di oggi. Dobbiamo andare a fare la partita, che non vuole dire andare con 8 giocatori in avanti, ma credere di farcela. Si gioca sempre in 16 e le partite sono lunghe. Vogliamo avere dinamismo con i trequartisti che si buttano dentro insieme a Dusan e i due quinti. Poi vediamo come sarà. L'abbiamo preparata con un solo allenamento, ma credo che si potrà fare bene. Vlahovic? Giocatore di qualità che quando ha giocato ha fatto spesso gol. David non ha segnato ma ha fatto bene. Openda nell'ultima mezz'ora può trovare spazi. Sono tutti giocatori pronti, se non lo sono qua non lo so quando lo sono".

20:00

19:52

Juve, la formazione ufficiale: Vlahovic e Koopmeiners titolari

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, McKennie, Thuram, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Tudor.

19:50

La formazione ufficiale del Real Madrid

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Militao, Asencio, Carreras; Guler, Tchouameni; Diaz, Bellingham, Vinicius; Mbappé. Allenatore: Xabi Alonso.

19:40

19:30

Real Madrid-Juve, l'orario

Tutto pronto al Bernabeu per la sfida tra Real Madrid e Juventus, valida per la terza giornata della League Phase della Champions: calcio d'inizio del match in programma alle ore 21.