Real Madrid-Juve diretta: segui la partita di Champions LIVE

Una grande classica del calcio europeo alla terza giornata della League Phase; Real Madrid-Juventus accende il mercoledì della Champions League: segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su Corrieredellosport.it.
21:48
45' + 1' - Finisce il primo tempo di Real Madrid-Juve
Dopo un minuto di recupero, finisce il primo tempo di Real Madrid-Juventus: ancora nessun gol al Bernabeu.
21:45
43' - Giocata fenomenale di Mbappé, spreca Militao
Mbappé mette a sedere Cambiaso, salta Yildiz in area poi la mette a rimorchio al limite dell'area per Militao. Il brasiliano calcia di prima intenzione ma la spara alta.
21:42
40' - Miracolo di Di Gregorio su Mbappé
Di Gregorio salva la Juve: Brahim Diaz difende il pallone e in caduta riesce a servire Mbappé tutto solo in area. Sulla sinistra fa partire il tiro di prima intenzione da posizione ravvicinata, ma il portiere della Juve respinge con un ottimo riflesso.
21:36
34' - Magia di Guler sprecata da Brahim
Mbappé si libera della marcatura di Gatti e serve Guler sulla sinistra. Il turco mette a sedere Kalulu e mette il cross in mezzo per Brahim Diaz che prova ad andarci di testa da due passi, ma viene anticipato e tocca il pallone per ultimo.
21:28
26' - Doppia occasione per il Real
Guler cerca a destra Valverde che ha spazio e cede il pallone a Brahim Diaz. Con Guler solo in area, preferisce tentare il tiro da posizione ravvicinata ma defilata, Di Gregorio manda in angolo. Da corner, il pallone arriva sui piedi di Tchouameni tutto solo in area, Kalulu devia il tiro.
21:25
23' - Gatti mura su Mbappé
Kalulu perde il pallone, Guler lo recupera e si accentra, lascia il pallone a Mbappé che al limite dell'area si libera lo spazio per calciare. Lo fa ma viene murato da Gatti nell'area piccola.
21:18
16' - Tchouameni pericoloso di testa
Angolo anche per il Real Madrid: bel cross dalla bandierina, Tchouameni di testa anticipa Kelly da posizione ravvicinata. Colpo potente ma troppo centrale, blocca Di Gregorio.
21:16
14' - Courtois salva su Gatti
Dopo un calcio d'angolo, Gatti rimane in attacco, gli arriva il pallone al limite dell'area e fa partire un bel tiro. Il pallone rimane rasoterra e teso, indirizzato verso l'angolino del secondo palo. Braco Courtois ad andare giù subito e bloccare il pallone.
21:10
7' - Grande occasione per la Juve
Ripartenza veloce della Juve con Vlahovic che la allunga di tacco per Cambiaso. L'esterno cambia gioco verso Kalulu tutto solo, arriva fino al limite destro dell'area e fa partire un cross basso teso verso Vlahovic, ma in scivolata anticipa la difesa del Real. Si lamentano Yildiz e Cambiaso liberi in mezzo all'area.
21:07
4' - Thuram imbuca per Vlahovic
Il Real madrid pressa subito alto la Juve che però esce bene dal pressing ed esce con Thuram palla al piede e in velocità. Il francese tenta l'imbucata per Vlahovic che si stava involando verso la porta, ma l'arbitro fischia un fallo del serbo su Asencio.
21:03
1' - Inizia Real Madrid-Juve
Inizia la sfida tra Real Madrid e Juventus: primo possesso della partita per i bianconeri.
20:50
Tudor e la battuta su Vlahovic
"Se è pronto? Beh se non lo è qui...": la battuta dell'allenatore sull'attaccante della Juve ha fatto ridere tutti i presenti in diretta su Amazon Prima Video. Cosa è successo.
20:40
La conferenza di Tudor
"Non sono preoccupato, contro il Real mi aspetto una grande reazione": queste le parole di Igor Tudor alla vigilia della partita contro il Real Madrid. Ecco cosa ha detto.
20:30
Xabi Alonso: "Juve? Troveremo una squadra arrabbiata"
L'allenatore del Real Madrid ha presentato la sfida nella conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League: ecco cosa ha detto.
20:20
Le parole di Di Gregorio
Di Gregorio nel pre partita: "Il Real Madrid non ha bisogno di presentazioni, ma giocare partite come queste è un sogno quando sei bambino, quindi sarà comunque bello. Spero di fare una partita di grande intensità e di grande attenzione insieme alla squadra. Fare un nome è difficile, forse uno su tutti Mbappé, ma è veramente una squadra davvero forte. Abbiamo visto come sempre video, abbiamo cercato di analizzare tutti i giocatori, non solo quelli della fase offensiva del Real Madrid. Ci siamo dati qualche indicazione tra noi portieri, insieme ai mister e quindi cercheremo di fare il meglio. Le vittorie aiutano sempre e credo che le vittorie sarebbe bello vincere e noi sicuramente ce la metteremo tutta per farlo".
20:10
Tudor: "Non vogliamo subire, vogliamo vincere"
Tudor a Prime: "Parlare è sempre sopravvalutato, dobbiamo fare. La riunione che abbiamo finito mezz'ora fa è stata su quello di venire qua con la mentalità giusta di farla, di non subire e andare a vincere. Poi quello che succede succede, questa è la mia richiesta di oggi. Dobbiamo andare a fare la partita, che non vuole dire andare con 8 giocatori in avanti, ma credere di farcela. Si gioca sempre in 16 e le partite sono lunghe. Vogliamo avere dinamismo con i trequartisti che si buttano dentro insieme a Dusan e i due quinti. Poi vediamo come sarà. L'abbiamo preparata con un solo allenamento, ma credo che si potrà fare bene. Vlahovic? Giocatore di qualità che quando ha giocato ha fatto spesso gol. David non ha segnato ma ha fatto bene. Openda nell'ultima mezz'ora può trovare spazi. Sono tutti giocatori pronti, se non lo sono qua non lo so quando lo sono".
20:00
19:52
Juve, la formazione ufficiale: Vlahovic e Koopmeiners titolari
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, McKennie, Thuram, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Tudor.
19:50
La formazione ufficiale del Real Madrid
REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Militao, Asencio, Carreras; Guler, Tchouameni; Diaz, Bellingham, Vinicius; Mbappé. Allenatore: Xabi Alonso.
19:40
19:30
Real Madrid-Juve, l'orario
Tutto pronto al Bernabeu per la sfida tra Real Madrid e Juventus, valida per la terza giornata della League Phase della Champions: calcio d'inizio del match in programma alle ore 21.
Santiago Bernabeu - Madrid