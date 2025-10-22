Dove vedere Real Madrid-Juve in tv? Sky o Prime Video, orario

Momento delicato per la Juventus di Igor Tudor, chiamata a rituffarsi in Champions League in occasione della prestigiosa sfida con il Real Madrid di Xabi Alonso allo stadio "Santiago Bernabeu". Metabolizzata la delusione per il ko di Como , cresce l'attesa per il confronto tra Kylian Mbappé e Kenan Yildiz . In Europa, i bianconeri sono reduci dall'amaro 2-2 di Villarreal e dal pirotecnico 4-4 maturato all'esordio con il Borussia Dortmund.

Real Madrid-Juve, l'orario

Real Madrid-Juve andrà in scena oggi, mercoledì 22 ottobre, alle ore 21 allo stadio "Santiago Bernabeu" di Madrid.

Dove vedere Real Madrid-Juve in diretta tv

Real Madrid-Juve sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Amazon Prime Video, piattaforma attiva su ogni comune smart tv e nella sezione "App" della Home di SkyQ. I clienti Prime in Italia possono guardare la Champions League, inclusa nell'abbonamento, senza costi aggiuntivi. Coloro che non sono ancora abbonati a Prime, possono registrarsi e iniziare il periodo gratuito di 30 giorni, al termine del quale scatterà un abbonamento mensile (€4.99/mese) o annuale (€49.90/anno).

Real Madrid-Juve, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su Amazon Prime Video. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Gratis per i nuovi abbonati. Potrete seguire la partita di Champions League in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.