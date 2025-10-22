Dove vedere Real Madrid-Juve in tv? Sky o Prime Video, orario
Momento delicato per la Juventus di Igor Tudor, chiamata a rituffarsi in Champions League in occasione della prestigiosa sfida con il Real Madrid di Xabi Alonso allo stadio "Santiago Bernabeu". Metabolizzata la delusione per il ko di Como, cresce l'attesa per il confronto tra Kylian Mbappé e Kenan Yildiz. In Europa, i bianconeri sono reduci dall'amaro 2-2 di Villarreal e dal pirotecnico 4-4 maturato all'esordio con il Borussia Dortmund.
Real Madrid-Juve, l'orario
Real Madrid-Juve andrà in scena oggi, mercoledì 22 ottobre, alle ore 21 allo stadio "Santiago Bernabeu" di Madrid.
Dove vedere Real Madrid-Juve in diretta tv
Real Madrid-Juve sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Amazon Prime Video, piattaforma attiva su ogni comune smart tv e nella sezione "App" della Home di SkyQ. I clienti Prime in Italia possono guardare la Champions League, inclusa nell'abbonamento, senza costi aggiuntivi. Coloro che non sono ancora abbonati a Prime, possono registrarsi e iniziare il periodo gratuito di 30 giorni, al termine del quale scatterà un abbonamento mensile (€4.99/mese) o annuale (€49.90/anno).
Real Madrid-Juve, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su Amazon Prime Video. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Gratis per i nuovi abbonati. Potrete seguire la partita di Champions League in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Xabi Alonso e Tudor
REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Militao, Alaba, A. Carreras; Tchouameni, Guler; Mastantuono, Bellingham, Vinicius Jr; Mbappé. Allenatore: Xabi Alonso.
A disposizione: Lunin, Mestre, Asensio, Brahim Diaz, Endrick, F. Garcia, Camavinga, Pitarch, Ceballos, Rodrygo, Gonzalo.
Indisponibili: Alexander-Arnold, Carvajal, Huijsen, Mendy, Rudiger. Squalificati: Carvajal. Diffidati: -.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; McKennie, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Tudor.
A disposizione: Perin, Fuscaldo, Joao Mario, Koopmeiners, Miretti, Adzic, Zhegrova, Kostic, Conceiçao, Openda, David.
Indisponibili: Bremer, Cabal, Pinsoglio. Squalificati: -. Diffidati: -.
Momento delicato per la Juventus di Igor Tudor, chiamata a rituffarsi in Champions League in occasione della prestigiosa sfida con il Real Madrid di Xabi Alonso allo stadio "Santiago Bernabeu". Metabolizzata la delusione per il ko di Como, cresce l'attesa per il confronto tra Kylian Mbappé e Kenan Yildiz. In Europa, i bianconeri sono reduci dall'amaro 2-2 di Villarreal e dal pirotecnico 4-4 maturato all'esordio con il Borussia Dortmund.
Real Madrid-Juve, l'orario
Real Madrid-Juve andrà in scena oggi, mercoledì 22 ottobre, alle ore 21 allo stadio "Santiago Bernabeu" di Madrid.
Dove vedere Real Madrid-Juve in diretta tv
Real Madrid-Juve sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Amazon Prime Video, piattaforma attiva su ogni comune smart tv e nella sezione "App" della Home di SkyQ. I clienti Prime in Italia possono guardare la Champions League, inclusa nell'abbonamento, senza costi aggiuntivi. Coloro che non sono ancora abbonati a Prime, possono registrarsi e iniziare il periodo gratuito di 30 giorni, al termine del quale scatterà un abbonamento mensile (€4.99/mese) o annuale (€49.90/anno).
Real Madrid-Juve, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su Amazon Prime Video. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Gratis per i nuovi abbonati. Potrete seguire la partita di Champions League in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.