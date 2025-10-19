Como e Juventus sono le protagoniste del lunch match della settima giornata di Serie A . Allo stadio "Sinigaglia" va in scena il confronto tra Cesc Fabregas e Igor Tudor , con il tecnico spagnolo squalificato per un turno dal giudice sportivo e costretto a vivere la partita dalla tribuna. Al suo posto, in panchina, ci sarà il vice Guindos. Bianconeri a caccia di una vittoria che manca dallo scorso 13 settembre. Calcio d'inizio previsto per le ore 12:30: segui la diretta su Corrieredellosport.it , con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Gioco interrotto da qualche minuto per uno scontro aereo tra Thuram e Kempf. Ha la peggio il difensore del Como che rimane a terra per diversi minuti vista una copiosa fuoriuscita di sangue. Ora sta giocando con una vistosa fasciatura.

Diego Carlos ferma irregolarmente la ripartenza veloce di Thuram e riceve il giallo: ora tre quarti della difesa del Como è ammonita.

Parte veloce il Como: pressione alta sull'uscita della Juve e conquista un calcio d'angolo. Palla corta per Da Cunha, tacco per Nico Paz che col mancino fa partire un traversone perfetto sul secondo palo dove c'è Kempf. Kalulu se lo perde alle spalle e il difensore segna il gol che porta avanti il Como.

Kelly ferma irregolarmente Nico Paz, entrambi si trattengono e l'argentino va a terra. Il direttore di gara estrae subito il cartellino giallo contro il difensore della Juve: forti proteste in campo dei giocatori bianconeri e di Tudor con il quarto uomo.

La Juventus prova a farsi vedere in avanti: Yildiz balla sulla sinistra e scarica al limite dell'area per Locatelli, che però calcia con il corpo all'indietro e la spara alta.

12:20

Tegola Como: Ramon si ferma nel riscaldamento

Brutte notizie per il Como che per la partita contro la Juventus dovrà fare a meno di Jacobo Ramon, inizialmente schierato titolare. Il difensore spagnolo si è infortunato nel riscaldamento, al suo posto giocherà Diego Carlos.

12:15

Tudor: "Abbiamo preparato la partita in due giorni". Su Henry in tribuna...

Tudor nel pre partita: "Non c’è niente di decisivo, è tutta la vita che è decisivo. Per l’allenatore è sempre decisiva una partita. Bisogna fare una bella gara, imporsi su un campo difficile. L’abbiamo preparata in due giorni dopo le nazionali. L’infortunio di Bremer non c’entra con le scelte che si fanno. Si fa quello che è il meglio per la squadra. I ragazzi li ho visti bene. Chi ha detto che giochiamo a 4? Tra poco vediamo. Henry in tribuna? Gli ho detto che deve tifare la Juve oggi. È un grande, capisce tanto di calcio".

12:10

Ludi: "Orgogliosi di quanto fatto. Morata? Abbiamo un campione"

Ludi a Dazn: "Siamo orgogliosi di quanto fatto in questi anni, ma la nostra motivazione è quella di migliorare tutti i giorni e vincere, come la mentalità del nostro mister. Noi seguiamo i miglioramento continuo avendo l'obiettivo di essere una squadra migliore a marzo da quella di oggi. Morata? Abbiamo preso un campione, giocatore importante sul campo, un leader importante in campo e nello spogliatoio. Un ragazzo che trascina i giovani di talento, ci farà togliere tante soddisfazioni in campo".

12:00

Morata, il bilancio del grande ex

Per Morata, il grande ex della partita che torna allo Stadium, sarà l'ottava partita in carriera contro la Juventus tra Real, Atletico Madrid e Milan. Il suo bilancio contro i bianconeri recita quattro vittorie per lo spagnolo, un pareggio e due sconfitte, senza però nè segnato nè fornito assist.

11:50

Vlahovic in panchina, gli uomini a disposizione di Tudor

Vlahovic e Gatti in panchina, almeno inizialmente. Oltre all'attaccante serbo e al difensore ex Frosinone, a disposizione di Tudor ci saranno Perin, Scaglia, Adzic, Kostic, Openda, McKennie e Joao Mario.