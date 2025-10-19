- 4'M. Kempf (ass. : N. Paz)
Como-Juve diretta Serie A oggi: Kempf sblocca la partita LIVE
Como e Juventus sono le protagoniste del lunch match della settima giornata di Serie A. Allo stadio "Sinigaglia" va in scena il confronto tra Cesc Fabregas e Igor Tudor, con il tecnico spagnolo squalificato per un turno dal giudice sportivo e costretto a vivere la partita dalla tribuna. Al suo posto, in panchina, ci sarà il vice Guindos. Bianconeri a caccia di una vittoria che manca dallo scorso 13 settembre. Calcio d'inizio previsto per le ore 12:30: segui la diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
13:40
50' - Fasciatura in testa per Kempf
Gioco interrotto da qualche minuto per uno scontro aereo tra Thuram e Kempf. Ha la peggio il difensore del Como che rimane a terra per diversi minuti vista una copiosa fuoriuscita di sangue. Ora sta giocando con una vistosa fasciatura.
13:35
46' - Inizia il secondo tempo di Como-Juve. Entra Ramon dopo il forfait
Inizia il secondo tempo di Como-Juventus. Un solo cambio per il Como, ma abbastanza clamoroso: infatti torna in campo Ramon che aveva dato forfait nel riscaldamento. Il difensore spagnolo sostituisce Diego Carlos.
13:30
Henry, Wenger e Gattuso al Sinigaglia
Grandi figure del mondo del calcio sugli spalti del Sinigaglia per la sfida tra Como e Juventus: dal ct della Nazionale ai due ex Arsenal.
13:19
45' +1' - Finisce il primo tempo di Como-Juve
Termina la prima frazione di gioco della sfida tra Como e Juventus: per il momento decide il gol di Kempf.
13:11
38' - Thuram sfiora il pareggio
La Juve sta continuando a premere per cercare il pareggio: grande imbucata di David per l'inserimento di Thuram che all'altezza del dischetto del rigore la mette fuori di poco al lato.
13:09
36' - Gol della Juve ma viene annullato
Imbucata per Koopmeiners che mette il pallone in mezzo per David che da due passi la mette dentro. Il gol però viene subito annullato per il fuorigioco dell'olandese.
13:07
34' - Ammonito Diego Carlos
Diego Carlos ferma irregolarmente la ripartenza veloce di Thuram e riceve il giallo: ora tre quarti della difesa del Como è ammonita.
13:05
32' - Ripartenza della Juve
Un'altra ipartenza veloce della Juve trascinata da David che salta un uomo in velocità, premia la sovrapposizione di Yildiz. Il turco la mette a rimorchio per Conceicao che però scivola al momento del tiro e non colpisce il pallone.
13:02
29' - Morata pericoloso
Il Como torna a farsi vedere in avanti: Nico Paz gestisce l'azione offensiva e cede il pallone a Morata. Dal limite dell'area, l'ex della partita fa partire il tiro a giro destinato a poco sotto la traversa ma troppo centrale, c'è Di Gregorio che la mette alta. Nulla da corner.
13:00
27' - Kempf salva su Koopmeiners
Magia di Yildiz che passa in mezzo a due sulla sinistra mette il pallone in area a Koopmeiners tutto solo, ma il suo tiro da ottima posizione viene murato da Kempf.
12:57
25' - Yildiz ci prova con il tacco
Conceicao recupera un bel pallone sulla trequarti destra, si libera e la mette in mezzo a Yildiz che prova a colpire il pallone con il tacco ma viene murato.
12:53
21' - Yildiz sfiora il palo
Ripartenza veloce della Juve: Cambiaso serve David che viene rimontato ma Yildiz recupera il pallone, si porta al limite dell'area e fa partire il tiro a giro. Il pallone sfiora il palo ed esce.
12:47
15' - Locatelli la manda alta
La Juventus prova a farsi vedere in avanti: Yildiz balla sulla sinistra e scarica al limite dell'area per Locatelli, che però calcia con il corpo all'indietro e la spara alta.
12:42
10' - Giallo per Kelly, forti proteste della Juve
Kelly ferma irregolarmente Nico Paz, entrambi si trattengono e l'argentino va a terra. Il direttore di gara estrae subito il cartellino giallo contro il difensore della Juve: forti proteste in campo dei giocatori bianconeri e di Tudor con il quarto uomo.
12:36
4' - Kempf sblocca la sfida, Como-Juve 1-0
Parte veloce il Como: pressione alta sull'uscita della Juve e conquista un calcio d'angolo. Palla corta per Da Cunha, tacco per Nico Paz che col mancino fa partire un traversone perfetto sul secondo palo dove c'è Kempf. Kalulu se lo perde alle spalle e il difensore segna il gol che porta avanti il Como.
12:32
1' - Inizia Como-Juve
Inizia la sfida del Sinigaglia tra Como e Juventus: primo possesso per i bianconeri di Tudor.
12:20
Tegola Como: Ramon si ferma nel riscaldamento
Brutte notizie per il Como che per la partita contro la Juventus dovrà fare a meno di Jacobo Ramon, inizialmente schierato titolare. Il difensore spagnolo si è infortunato nel riscaldamento, al suo posto giocherà Diego Carlos.
12:15
Tudor: "Abbiamo preparato la partita in due giorni". Su Henry in tribuna...
Tudor nel pre partita: "Non c’è niente di decisivo, è tutta la vita che è decisivo. Per l’allenatore è sempre decisiva una partita. Bisogna fare una bella gara, imporsi su un campo difficile. L’abbiamo preparata in due giorni dopo le nazionali. L’infortunio di Bremer non c’entra con le scelte che si fanno. Si fa quello che è il meglio per la squadra. I ragazzi li ho visti bene. Chi ha detto che giochiamo a 4? Tra poco vediamo. Henry in tribuna? Gli ho detto che deve tifare la Juve oggi. È un grande, capisce tanto di calcio".
12:10
Ludi: "Orgogliosi di quanto fatto. Morata? Abbiamo un campione"
Ludi a Dazn: "Siamo orgogliosi di quanto fatto in questi anni, ma la nostra motivazione è quella di migliorare tutti i giorni e vincere, come la mentalità del nostro mister. Noi seguiamo i miglioramento continuo avendo l'obiettivo di essere una squadra migliore a marzo da quella di oggi. Morata? Abbiamo preso un campione, giocatore importante sul campo, un leader importante in campo e nello spogliatoio. Un ragazzo che trascina i giovani di talento, ci farà togliere tante soddisfazioni in campo".
12:00
Morata, il bilancio del grande ex
Per Morata, il grande ex della partita che torna allo Stadium, sarà l'ottava partita in carriera contro la Juventus tra Real, Atletico Madrid e Milan. Il suo bilancio contro i bianconeri recita quattro vittorie per lo spagnolo, un pareggio e due sconfitte, senza però nè segnato nè fornito assist.
Vlahovic in panchina, gli uomini a disposizione di Tudor
Vlahovic e Gatti in panchina, almeno inizialmente. Oltre all'attaccante serbo e al difensore ex Frosinone, a disposizione di Tudor ci saranno Perin, Scaglia, Adzic, Kostic, Openda, McKennie e Joao Mario.
11:38
Le scelte ufficiali di Fabregas
COMO (3-5-2): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf; Vojvoda, Da Cunha, Perrone, Caqueret, Moreno; Paz, Morata. Allenatore: Fabregas (squalificato, in panchina Guindos).
11:30
La formazione ufficiale della Juve
JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Conceiçao, David, Yildiz. Allenatore: Tudor.
11:20
La Juve non vince dal 4-3 con l'Inter
A pochi giorni dalla prestigiosa sfida con il Real Madrid, la Juve proverà a centrare una vittoria che manca dallo scorso 13 settembre, quando i bianconeri riuscirono a battere l'Inter di Chivu allo Stadium con un pirotecnico 4-3. Da allora, cinque pareggi consecutivi tra campionato e Champions League.
11:15
Como-Juve, cresce l'attesa al Sinigaglia
Atteso il pubblico delle grandi occasioni allo stadio "Sinigaglia" di Como, dove la squadra di Cesc Fabregas ospiterà oggi la Juventus di Igor Tudor. Squadre accomunate da ambizioni importanti e divise attualmente da tre punti in classifica. Fischio d'inizio alle ore 12:30.