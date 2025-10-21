Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 21 ottobre 2025
Corriere dello Sport.it
Real Madrid, per Xabi Alonso la Juve è "arrabbiata": "Conosco bene Yildiz dai tempi del Bayern Monaco"

Champions League, scatta il conto alla rovescia per la terza giornata della Fase Campionato: le parole del tecnico dei Blancos alla vigilia del match contro i bianconeri
2 min
TagsReal MadridjuveChampions League

"Non dobbiamo dimenticare la storia della Juve, fino a tre settimane fa stava giocando molto bene. Troveremo una squadra arrabbiata. Dovremo stare attenti". Il monito di Xabi Alonso. Così il tecnico del Real Madrid alla vigilia del match al Santiago Bernabeu, valido per la terza giornata della fase campionato di Champions League. Vietato sottovalutare i bianconeri o confidare nel loro momento di difficoltà sotto il profilo dei risultati.

Xabi Alonso prima di Real Madrid-Juve: "Yildiz ha avuto una crescita incredibile"

Scatta il alla rovescia per la sfida in programma domani, mercoledì 22 ottobre, alle 21. Uno dei match di cartello di una notte da campioni in uno dei grandi teatri del calcio europeo. Xabi Alonso mette in guardia in Blancos: "La Juve è una squadra ricca e che fa molte rotazioni, hanno giocatori di qualità che sanno muovere bene il pallone. Conosco bene Yildiz dai tempi del Bayern Monaco, ha avuto una crescita incredibile e sono contento per lui".

Xabi Alonso avverte la Juve: "Vogliamo la terza vittoria"

Al Bernabeu il Real parte favorito. Caccia aperta al terzo successo consecutivo. Xabi Alonso suona la carica: "Vogliamo la terza vittoria stagionale nella competizione, avremo bisogno della spinta del nostro pubblico e vogliamo far divertire i tifosi".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

