Real Madrid, per Xabi Alonso la Juve è "arrabbiata": "Conosco bene Yildiz dai tempi del Bayern Monaco"

Xabi Alonso prima di Real Madrid-Juve: "Yildiz ha avuto una crescita incredibile"

Scatta il alla rovescia per la sfida in programma domani, mercoledì 22 ottobre, alle 21. Uno dei match di cartello di una notte da campioni in uno dei grandi teatri del calcio europeo. Xabi Alonso mette in guardia in Blancos: "La Juve è una squadra ricca e che fa molte rotazioni, hanno giocatori di qualità che sanno muovere bene il pallone. Conosco bene Yildiz dai tempi del Bayern Monaco, ha avuto una crescita incredibile e sono contento per lui".

Xabi Alonso avverte la Juve: "Vogliamo la terza vittoria"

Al Bernabeu il Real parte favorito. Caccia aperta al terzo successo consecutivo. Xabi Alonso suona la carica: "Vogliamo la terza vittoria stagionale nella competizione, avremo bisogno della spinta del nostro pubblico e vogliamo far divertire i tifosi".