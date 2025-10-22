La Juve e Cristiano Ronaldo dopo il Real: il durissimo articolo del New York Times fa il giro del mondo

Stasera la Juventus affronta al Bernabeu il Real Madrid. Una sfida tra due club storici d'Europa, per quanto con un palmares continentale profondamente diverso: inevitabile che se ne parli in tutto il mondo. Soprattutto se poi il New York Times e la sua costola sportiva The Athletic fanno un'analisi molto approfondita su quello che è successo in casa bianconera da quando la Juve decise di tesserare l'ex stella del Real Madrid Cristiano Ronaldo. Un'analisi lucida: per qualcuno "durissima", per altri "spietata". In ogni caso, eccola, partendo dal fatto che per i bilanci della Juventus CR7 sia solo "l'ex giocatore tesserato". Scrive il New York Times: "Visionario per gran parte dei suoi primi otto anni da presidente della Juventus, Agnelli non aveva previsto il Covid-19. Che la pandemia si verificasse così presto, dopo essersi impegnato a pagare a un 33enne 31 milioni di euro netti a stagione – quattro volte di più rispetto al secondo giocatore più pagato del club, Gonzalo Higuaín – è stato a dir poco sfortunato". E allora, oggi, cosa resta di tutto questo? "Non lo sapremo mai. Con l’esonero di Allegri nel maggio 2024, la rottura con il passato è stata completa: Cristiano Giuntoli ha potuto scegliere Thiago Motta e spendere oltre 200 milioni per rifondare la squadra. Ma il progetto è naufragato in pochi mesi: Motta licenziato, Giuntoli via. Le stelle acquistate — Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Koopmeiners — hanno deluso; i giovani cresciuti in casa (Kean, Soulé, Huijsen) sono esplosi altrove. Il rimpianto più grande? Huijsen, venduto per meno di 20 milioni al Bournemouth, oggi al Real Madrid, che lo ha pagato il triplo".