Liga: Griezmann spinge l'Atletico Madrid, riparte il Siviglia

Griezmann spinge l'Atletico Madrid: 3-1 al Levante

Spicca il successo dell'Atletico Madrid, che davanti ai propri tifosi batte 3-1 il Levante e con la terza vittoria di fila in campionato aggancia momentaneamente al secondo posto il Barcellona (impegnato domani sul campo del Celta Vigo). Con Ruggeri titolare nel ruolo di terzino sinistro e Raspadori rimasto invece in panchina, i 'Colchoneros' passano in vantaggio già al 12' grazie a un'autorete di De La Fuente ma vengono ripresi al 21', quando Sanchez sfrutta l'assist di Olasagasti da corner per insaccare di testa la palla dell'1-1. A regalare poi il successo al 'Cholo' Simeone è Griezmann che, entrato da pochi secondi al posto di Barrios, al 61' si fa trovare pronto sul cross di Llorente e poi segna di sinistro il gol del definitivo 3-1.

Siviglia di rigore: 1-0 all'Osasuna dell'italiano Lisci

Dopo tre sconfitte di fila in campionato il Siviglia coglie i tre punti in casa battendo 1-0 l'Osasuna di Lisci: a regalare il successo agli andalusi un gol di Vargas su rigore al 6' della ripresa. Con questa vittoria il Siviglia si porta a 16 punti in classifica (riavvicinandosi per il momento alla zona Europa), mentre la formazione guidata dal tecnico italiano resta ferma a quota 11.

Vittoria di misura per il Girona: 1-0 all'Alaves

Vittoria di musura anche per il Girona, che in casa batte 1-0 l'Alaves: a decidere la sfida un guizzo di Tsygankov al 16' del primo tempo. Con questo successo il Girona si porta a 10 punti in classifica (uscendo momentaneamente dalla zona retrocessione), mentre l'Alaves resta fermo a quota 15.

