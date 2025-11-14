Corriere dello Sport.it
venerdì 14 novembre 2025
Una statua di Messi al Camp Nou: la proposta di Laporta che fa sognare i tifosi

L'annuncio del presidente blaugrana: "Ci stiamo lavorando, Leo merita il tributo più bello del mondo. Futuro? Le porte sono aperte"
2 min
TagsMessiLaportaCamp Nou

Negli scorsi giorni era diventato virale il ritorno di Lionel Messi al nuovo Camp Nou, con le foto del fuoriclasse argentino in visita allo stadio vuoto che hanno fatto sognare i tifosi blaugrana. "Ieri sera sono tornato in un posto che mi manca con tutto il cuore", la frase di Messi sui social dedicata allo stadio dove ha scritto alcune delle pagine della storia del calcio. Un legame fortissimo quello tra la 'Pulce' e il Barcellona, con il presidente Laporta che ha parlato per la prima volta di un progetto speciale per onorarlo a dovere.

Laporta annuncia: "Vogliamo costruire una statua di Messi al Camp Nou"

Il presidente del club blaugrana ha infatti annunciato la volontà di costruire una statua di Lionel Messi al Camp Nou, insieme a quelle di Johan Cruyff e Kubala. "Credo che tutti i tifosi del Barcellona sarebbero entusiasti - le parole di Laporta - di avere una statua di Messi accanto a quelle delle grandi figure della storia del Barça. Sono sicuro che tornerà a essere legato al club. Non so cosa farà quando finirà la sua carriera all'Inter Miami, ma sa che le porte sono aperte. Abbiamo assoluto rispetto e ammirazione per Leo. Merita il tributo più bello del mondo. In consiglio, con i colleghi, pensiamo sempre che si debba fare qualcosa di più per Messi. Dovrebbe avere una statua allo Spotify Camp Nou, come Cruyff e Kubala. Sarebbe giusto che anche Leo avesse la sua, perché è uno di quei giocatori di riferimento che hanno segnato tutti noi. Ci stiamo lavorando. Ovviamente la famiglia deve essere d'accordo. Quando sarà il momento e avremo il progetto della statua, lo proporremo. A noi piacerebbe molto, come tifosi del Barcellona".

