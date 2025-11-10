Messi torna al Camp Nou e fa sognare i tifosi del Barcellona: il messaggio con "tutto il cuore"

Lionel Messi è tornato al nuovo Camp Nou , il luogo dove ha scritto alcune delle pagine più belle della storia del calcio con la maglia del Barcellona . Nella notte, l’asso argentino ha fatto visita allo stadio vuoto, regalando ai tifosi un momento di pura nostalgia.

Messi è tornato al Campo Nou: il messaggio sui social

Sul suo profilo Instagram, Messi ha pubblicato alcune foto del suo ritorno accompagnate da parole cariche di emozione: “Ieri sera sono tornato in un posto che mi manca con tutto il cuore. Un posto dove sono stato immensamente felice e dove voi mi avete fatto sentire la persona più felice del mondo. Magari un giorno potessi tornare, e non solo per salutarti come giocatore, come non ho mai potuto fare.”

I tifosi del Barcellona sognano

Il messaggio ha commosso i tifosi del Barcellona, che non hanno mai smesso di considerarlo il loro simbolo. E le sue parole, chissà, lasciano aperta la porta a un futuro ritorno, forse non da calciatore, ma certamente da leggenda che non ha mai smesso di amare la propria casa: il Camp Nou e il Barcellona.