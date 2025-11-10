Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 10 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Messi torna al Camp Nou e fa sognare i tifosi del Barcellona: il messaggio con "tutto il cuore"

Scappattella della Pulce nella sua ìvecchia casa' testimoniata da alcuni scatti sui social
Barcellona

Barcellona

Lionel Messi è tornato al nuovo Camp Nou, il luogo dove ha scritto alcune delle pagine più belle della storia del calcio con la maglia del Barcellona. Nella notte, l’asso argentino ha fatto visita allo stadio vuoto, regalando ai tifosi un momento di pura nostalgia.

Messi è tornato al Campo Nou: il messaggio sui social

Sul suo profilo Instagram, Messi ha pubblicato alcune foto del suo ritorno accompagnate da parole cariche di emozione: Ieri sera sono tornato in un posto che mi manca con tutto il cuore. Un posto dove sono stato immensamente felice e dove voi mi avete fatto sentire la persona più felice del mondo. Magari un giorno potessi tornare, e non solo per salutarti come giocatore, come non ho mai potuto fare.”

I tifosi del Barcellona sognano

Il messaggio ha commosso i tifosi del Barcellona, che non hanno mai smesso di considerarlo il loro simbolo. E le sue parole, chissà, lasciano aperta la porta a un futuro ritorno, forse non da calciatore, ma certamente da leggenda che non ha mai smesso di amare la propria casa: il Camp Nou e il Barcellona.

