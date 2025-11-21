Liga, il Valencia torna finalmente a vincere: battuto il Levante
Nell'anticipo della 13ª giornata della Liga, il Valencia torna finalmenta a vincere. Una rete di Hugo Duro al 79' regala i tre punti alla squadra di Corberan, che mancavano dallo scorso 20 settembre. Sono passati due mesi dall'ultima volta, ma il Valencia torna a vincere e si allontana dalla zona retrocessione, ora con 13 punti a +3, momentaneamente, sul terzultimo posto del Girona. Il Levante, invece, resta penultimo con solo 9 punti.
