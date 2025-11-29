Liga: l'Athletic Bilbao passa sul campo del Levante, al Maiorca non basta un super Muriqi

ROMA - Non sono mancate le emozioni e le reti nei match della 14 ª giornata di Liga in programma oggi (29 novembre), con in campo non solo il Barcellona ( trascinato momentaneamente in vetta da Yamal ) e l' Atletico Madrid (impegnato nel posticipo serale contro l'Oviedo ).

L'Athletic Bilbao piega il Levante: in gol anche Nico Williams

Tra le squadre protagoniste oggi anche l'Athletic Bilbao che, dopo la batosta incassata a Barcellona e in attesa della trasferta in casa del Real Madrid, passa sul campo del Levante penultimo in classifica (0-2) e si riavvicina così alla zona Europa. A decidere la partita le reti segnate nel primo tempo da Navarro (3') e da Nico Williams (44'), con la squadra di Valverde che ha poi gestito nella ripresa il doppio vantaggio contro un Levante costretto a incassare la quarta sconfitta di fila in campionato.

Al Maiorca non basta la doppietta di Muriqi: 2-2 con l'Osasuna

Una rimonta da urlo negli ultimi 10 minuti di partita e l'Osasuna di Alessio Lisci strappa un punto importante in casa del Maiorca. Dopo un primo tempo senza particolari sussulti, la ripresa all''Estadi Son Moix' è ricca di colpi di scena: l'ex laziale Muriqi sale in cattedra e segna una doppietta (al 62' su rigore e al 66') indirizzando il match. Sul 2-0 per i padroni di casa i giochi sembrano fatti ma la squadra di Pamplona reagisce e risponde con le reti di Raul Garcia (82') e Bouomo (92') per il 2-2 finale con cui si chiude lo scontro diretto per la salvezza. Il Maiorca sale a quota 13, conservando una lunghezza di vantaggio sullo stesso.

