Il Barcellona di Hansi Flick fa suo il big match con l' Atletico Madrid , ribaltando l'iniziale vantaggio della formazione del Cholo Simeone e portando a casa tre punti importantissimi per la corsa al titolo in Liga. Decisivo Dani Olmo , che segna il gol del vantaggio blaugrana e poi si infortuna. A segno anche Raphinha e Ferran Torres . Ai Colchoneros non basta Baena in avvio.

Barcellona-Atletico Madrid 3-1: Raphinha e Olmo premiano Flick, a Simeone non basta Baena. Nel finale c'è gioia anche per Ferran Torres

Botta e risposta nei primi 45 minuti di Barcellona-Atletico Madrid, con i Colchoneros avanti al 19' con il gol di Baena, che finalizza al meglio l'assist di Molina. Poi, la reazione blaugrana, con Pedri che inventa per Raphinha, che non sbaglia a tu per tu con Oblak al minuto 26. Al 36', Lewandowski avrebbe l'opportunità di completare subito la rimonta dagli 11 metri, ma spara alto e grazia il portiere sloveno dell'Atletico, fallendo il penalty assegnato dall'arbitro De Burgos per un fallo di Gimenez. Nella ripresa, però, ci pensa Dani Olmo a regalare tre punti di platino al Barça, trasformando in oro l'assist di Lewandowski e facendo esplodere il Camp Nou. Negli ultimi istanti di partita, c'è gioia anche per Ferran Torres, entrato proprio al posto di Dani Olmo. 3-1 e squadra di Flick a +4 sul Real Madrid di Xabi Alonso, consolidato il primato in classifica.

Dani Olmo segna il gol del vantaggio e poi si infortuna: Flick costretto al cambio

L'unica macchia della serata blaugrana è rappresentata dall'infortunio di Dani Olmo, apparso molto dolorante poco dopo il gol del 2-1. Al 67', infatti, Flick è stato costretto al cambio per il problema alla spalla sinistra accusato dal fantasista spagnolo, che ha subito richiamato l'attenzione dei compagni e dello staff medico del Barcellona. Il ragazzo ha poi abbandonato il terreno di gioco, lasciando spazio a Ferran Torres. Nell'ultimo terzo di gara, problemi anche per Pedri, che ha fatto scattare un nuovo allarme sulla panchina catalana. Al suo posto Dro Fernandez, da valutare le condizioni del canterano.