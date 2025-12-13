Liga, Griezmann trascina l'Atletico Madrid: Valencia ko 2-1, Simeone ritrova la vittoria

MADRID (SPAGNA) - L' Atletico Madrid batte 2-1 il Valencia e torna a sorridere dopo due ko consecutivi in Liga , entrambi maturati in trasferta con Barcellona (3-1) e Athletic Bilbao (1-0). Nel match del ' Civitas Metropolitano ', valido per la 16esima giornata della massima serie spagnola, i ' Colchoneros ' passano al 17' del primo tempo grazie al primo gol stagionale di capitan Koke . Sugli sviluppi di un calcio d'angolo , il numero 6 biancorosso si avventa su un pallone vagante in area di rigore e con il destro batte un incolpevole Agirrezabala . Il gol subìto scuote il Valencia che si riversa in avanti e trova la rete del pareggio al 34' con Pepelu . L'acuto del centrocampista classe 1998 viene però annullato complice un fuorigioco a inizio azione di Hugo Duro .

Beltran illude il Valencia, Griezmann e Sorloth lanciano l'Atletico

Nel secondo tempo l'Atletico sfiora il raddoppio con l'ex Juve e Fiorentina Nico Gonzalez ma il Valencia lo punisce con un'altra vecchia conoscenza della Serie A, Lucas Beltran (in prestito dalla Viola). L'argentino, imbeccato da Almeida, firma il gol dell'1-1 (il primo stagionale in Liga) al 63' con una bellissima conclusione da fuori area. La rete incassata scuote per i 'Colchoneros' che attaccano a testa bassa e rimettono la freccia al 74' con il gioiello di Griezmann: lancio di Pubill per il francese che controlla la sfera con il mancino e, con lo stesso piede, fulmina Agirrezabala. Il Valencia ci prova fino all'ultimo ma l'Atletico stringe i denti e conquista tre punti fondamentali che consentono a Simeone di salire a quota 34 punti, a -6 dal Barcellona capolista. Gli 'Els' restano invece inchiodati al quart'ultimo posto, a 15 punti con Osasuna e Girona e a una sola lunghezza dalla zona retrocessione.

