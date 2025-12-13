Corriere dello Sport.it
sabato 13 dicembre 2025
Liga, Griezmann trascina l'Atletico Madrid: Valencia ko 2-1, Simeone ritrova la vittoria© Getty Images

Liga, Griezmann trascina l'Atletico Madrid: Valencia ko 2-1, Simeone ritrova la vittoria

Il sabato della 16esima giornata del campionato spagnolo si apre con il sofferto successo dei Colchoneros (primo sigillo di Koke) che piegano di misura gli 'Els' ai quali non basta il gol dell'ex Fiorentina Beltran
3 min
TagsLigaatletico madrid

MADRID (SPAGNA) - L'Atletico Madrid batte 2-1 il Valencia e torna a sorridere dopo due ko consecutivi in Liga, entrambi maturati in trasferta con Barcellona (3-1) e Athletic Bilbao (1-0). Nel match del 'Civitas Metropolitano', valido per la 16esima giornata della massima serie spagnola, i 'Colchoneros' passano al 17' del primo tempo grazie al primo gol stagionale di capitan Koke. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il numero 6 biancorosso si avventa su un pallone vagante in area di rigore e con il destro batte un incolpevole Agirrezabala. Il gol subìto scuote il Valencia che si riversa in avanti e trova la rete del pareggio al 34' con Pepelu. L'acuto del centrocampista classe 1998 viene però annullato complice un fuorigioco a inizio azione di Hugo Duro.

Beltran illude il Valencia, Griezmann e Sorloth lanciano l'Atletico

Nel secondo tempo l'Atletico sfiora il raddoppio con l'ex Juve e Fiorentina Nico Gonzalez ma il Valencia lo punisce con un'altra vecchia conoscenza della Serie A, Lucas Beltran (in prestito dalla Viola). L'argentino, imbeccato da Almeida, firma il gol dell'1-1 (il primo stagionale in Liga) al 63' con una bellissima conclusione da fuori area. La rete incassata scuote per i 'Colchoneros' che attaccano a testa bassa e rimettono la freccia al 74' con il gioiello di Griezmann: lancio di Pubill per il francese che controlla la sfera con il mancino e, con lo stesso piede, fulmina Agirrezabala. Il Valencia ci prova fino all'ultimo ma l'Atletico stringe i denti e conquista tre punti fondamentali che consentono a Simeone di salire a quota 34 punti, a -6 dal Barcellona capolista. Gli 'Els' restano invece inchiodati al quart'ultimo posto, a 15 punti con Osasuna e Girona e a una sola lunghezza dalla zona retrocessione.

Atletico Madrid-Valencia 2-1: cronaca, tabellino e statistiche

Liga, la classifica

