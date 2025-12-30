L'assurda regola dell'altezza di 1,85 m dell’Atletico Madrid: futuro a rischio per il giovane portiere

MADRID (Spagna) - A rischio per la sua altezza, ma assoluto protagonista nelle giovanili dell' Atletico Madrid : è Iñigo Asorey , portiere di 12 anni che ha trascinato i Colchoneros al successo nella 29ª edizione de LaLiga FC Futures , prestigioso torneo che ha ospitato grandi squadre giovanili da tutto il mondo tra il 27 e il 29 dicembre alle Canarie. L'Atletico Madrid ha battuto in finale il Villarreal, anche grazie alle parate di Asorey che nei quarti di finale, nel 3-1 contro la Juventus , ha addirittura segnato un gol direttamente su calcio di rinvio.

La regola sull'altezza

Nella semifinale contro il Real Madrid, Asorey è stato decisivo ai rigori, parando i tiri di Hugo e Alex, due tra i migliori tra i ragazzi delle Merengues."Quello che vedete da Iñigo è il 10%. Viene ad allenarsi con la squadra Under 12 A e para tutto in area. Siamo felicissimi", ha detto a Marca Javi Rodríguez, allenatore in seconda della squadra Under 12 B dell'Atletico Madrid. Ma c'è un ostacolo per Iñigo: la sua altezza. L'Atlético ha una regola secondo cui i portieri devono essere alti almeno 1,85 per rimanere nel club. Il ragazzo è attualmente alto 1,65 metri, ha 12 anni e ha tempo di crescere, ma c'è il timore di perderlo. Se Asorey dovesse mantenere le promesse e non crescere più di tanto all'Atletico faranno una deroga? Lo scopriremo tra qualche anno.