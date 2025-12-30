Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 30 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

L'assurda regola dell'altezza di 1,85 m dell’Atletico Madrid: futuro a rischio per il giovane portiere

I Colchoneros si godono il 12enne Iñigo Asorey, che para e fa gol, ma se non crescerà saranno guai
2 min
TagsAtleticoasorey

MADRID (Spagna) - A rischio per la sua altezza, ma assoluto protagonista nelle giovanili dell'Atletico Madrid: è Iñigo Asorey, portiere di 12 anni che ha trascinato i Colchoneros al successo nella 29ª edizione de LaLiga FC Futures, prestigioso torneo che ha ospitato grandi squadre giovanili da tutto il mondo tra il 27 e il 29 dicembre alle Canarie. L'Atletico Madrid ha battuto in finale il Villarreal, anche grazie alle parate di Asorey che nei quarti di finale, nel 3-1 contro la Juventus, ha addirittura segnato un gol direttamente su calcio di rinvio.

La regola sull'altezza

Nella semifinale contro il Real Madrid, Asorey è stato decisivo ai rigori, parando i tiri di Hugo e Alex, due tra i migliori tra i ragazzi delle Merengues."Quello che vedete da Iñigo è il 10%. Viene ad allenarsi con la squadra Under 12 A e para tutto in area. Siamo felicissimi", ha detto a Marca Javi Rodríguez, allenatore in seconda della squadra Under 12 B dell'Atletico Madrid. Ma c'è un ostacolo per Iñigo: la sua altezza. L'Atlético ha una regola secondo cui i portieri devono essere alti almeno 1,85 per rimanere nel club. Il ragazzo è attualmente alto 1,65 metri, ha 12 anni e ha tempo di crescere, ma c'è il timore di perderlo. Se Asorey dovesse mantenere le promesse e non crescere più di tanto all'Atletico faranno una deroga? Lo scopriremo tra qualche anno. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga

Da non perdere

Lemperle, l’Atletico Madrid si muoveRaspadori alla Roma, ore decisive

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS