Barcellona-Real Madrid diretta Supercoppa di Spagna: segui la finale oggi LIVE
C'è il primo trofeo stagionale da alzare: scocca l'ora di Barcellona-Real Madrid, valida per la finale di Supercoppa di Spagna. Al King Abdullah Sports City Stadium di Gedda è il momento di vedere all'opera i blaugrana contro i blancos. Nuovo appuntamento con El Clásico, oltre i confini della Liga. Segui la sfida tra gli uomini di Flick e Xabi Alonso in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.
20:15
14' - Vinicius pericoloso
Vinicius si invola verso la porta del Barcellona, ma a tu per tu con Garcia non riesce a dare forza al suo interno destro. Blocca a terra l'estremo difensore del Barça.
20:13
13' - Barcellona che continua a far girare la palla, si chiude il Real
Il Real continua a chiudersi bene, limitando il possesso palla del Barcellona, che finora risulta piuttosto sterile.
20:05
5' - Il Barcellona fa la partita
Barcellona padrone del campo, con il Real Madrid che aspetta nella propria metà campo e prova a ripartire. Chiaro il canovaccio del match.
20:01
1' - Inizia la finale della Supercoppa Spagnola
Inizia Barcellona-Real Madrid! Via alla finale della Supercoppa Spagnola, primo possesso blaugrana.
19:57
Squadre in campo a Gedda
Barcellona e Real Madrid fanno il loro ingresso in campo. Ora è davvero tutto pronto per la finale della Supercoppa Spagnola.
19:52
Spettacolo di luci a Gedda
Tutto pronto per l'ingresso in campo delle due finaliste della Supercoppa di Spagna: gioco di luci e fuochi all'interno dello stadio, con il pubblico sugli spalti che attende lo spettacolo dei calciatori in campo.
19:42
Barcellona-Real Madrid, arbitra Munuera
Toccherà a Juan Martinez Munuera dirigere la finale della Supercoppa Spagnola, che vedrà protagoniste Barcellona e Real Madrid a Gedda. Il classe '82, fischietto esperto, vanta 33 precedenti con i blaugrana e 43 con i blancos.
19:34
Il duello infinito
Il duello infinito tra Barcellona e Real Madrid continua. Nella Liga i blaugrana, capolista, precedono di quattro punti in classifica i blancos.
19:20
Barcellona-Real Madrid, cresce l'attesa
Cresce l'attesa per il calcio d'inizio di Barcellona-Real Madrid: notte di stelle a Gedda.
19:09
Finale Supercoppa di Spagna: Barcellona-Real Madrid, alle 20 il calcio d'inizio
Barcellona-Real Madrid, scatta il conto alla rovescia: calcio d'inizio alle 20.
19:04
Barcellona-Real Madrid, le formazioni ufficiali
Barcellona-Real Madrid, le formazioni ufficiali.
BARCELLONA (4-2-3-1): J. Garcia; Kounde, E. Garcia, Cubarsi, Balde; Pedri, De Jong; Yamal, Fermin, Raphinha; Lewandowski. Allenatore: Flick.
REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Huijsen, Asencio, Carreras; Tchouameni, Camavinga; Güler, Bellingham, Rodrygo; Vinicius. Allenatore: Alonso.
19:00
Dove vedere Barcellona-Real Madrid in diretta tv
