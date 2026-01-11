Corriere dello Sport.it
domenica 11 gennaio 2026
      Barcellona-Real Madrid diretta Supercoppa di Spagna: segui la finale oggi LIVE

      Al King Abdullah Sports City Stadium di Gedda blaugrana e blancos a caccia del primo trofeo stagionale: aggiornamenti in tempo reale
      5 min
      Barcellona Real Madrid Supercoppa Spagnola
      Aggiorna

      C'è il primo trofeo stagionale da alzare: scocca l'ora di Barcellona-Real Madrid, valida per la finale di Supercoppa di Spagna. Al King Abdullah Sports City Stadium di Gedda è il momento di vedere all'opera i blaugrana contro i blancos. Nuovo appuntamento con El Clásico, oltre i confini della Liga. Segui la sfida tra gli uomini di Flick e Xabi Alonso in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.

      20:15

      14' - Vinicius pericoloso

      Vinicius si invola verso la porta del Barcellona, ma a tu per tu con Garcia non riesce a dare forza al suo interno destro. Blocca a terra l'estremo difensore del Barça.

      20:13

      13' - Barcellona che continua a far girare la palla, si chiude il Real

      Il Real continua a chiudersi bene, limitando il possesso palla del Barcellona, che finora risulta piuttosto sterile.

      20:05

      5' - Il Barcellona fa la partita

      Barcellona padrone del campo, con il Real Madrid che aspetta nella propria metà campo e prova a ripartire. Chiaro il canovaccio del match.

      20:01

      1' - Inizia la finale della Supercoppa Spagnola

      Inizia Barcellona-Real Madrid! Via alla finale della Supercoppa Spagnola, primo possesso blaugrana.

      19:57

      Squadre in campo a Gedda

      Barcellona e Real Madrid fanno il loro ingresso in campo. Ora è davvero tutto pronto per la finale della Supercoppa Spagnola.

      19:52

      Spettacolo di luci a Gedda

      Tutto pronto per l'ingresso in campo delle due finaliste della Supercoppa di Spagna: gioco di luci e fuochi all'interno dello stadio, con il pubblico sugli spalti che attende lo spettacolo dei calciatori in campo.

      19:42

      Barcellona-Real Madrid, arbitra Munuera

      Toccherà a Juan Martinez Munuera dirigere la finale della Supercoppa Spagnola, che vedrà protagoniste Barcellona e Real Madrid a Gedda. Il classe '82, fischietto esperto, vanta 33 precedenti con i blaugrana e 43 con i blancos.

      19:34

      Il duello infinito

      Il duello infinito tra Barcellona e Real Madrid continua. Nella Liga i blaugrana, capolista, precedono di quattro punti in classifica i blancos.

      19:20

      Barcellona-Real Madrid, cresce l'attesa

      Cresce l'attesa per il calcio d'inizio di Barcellona-Real Madrid: notte di stelle a Gedda.

      19:09

      Finale Supercoppa di Spagna: Barcellona-Real Madrid, alle 20 il calcio d'inizio

      Barcellona-Real Madrid, scatta il conto alla rovescia: calcio d'inizio alle 20.

      19:04

      Barcellona-Real Madrid, le formazioni ufficiali

      Barcellona-Real Madrid, le formazioni ufficiali.

      BARCELLONA (4-2-3-1): J. Garcia; Kounde, E. Garcia, Cubarsi, Balde; Pedri, De Jong; Yamal, Fermin, Raphinha; Lewandowski. Allenatore: Flick.

      REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Huijsen, Asencio, Carreras; Tchouameni, Camavinga; Güler, Bellingham, Rodrygo; Vinicius. Allenatore: Alonso.

      19:00

      Dove vedere Barcellona-Real Madrid in diretta tv

      Dove vedere Barcellona-Real Madrid in diretta tv e live streaming. LEGGI TUTTO

      King Abdullah Sports City Stadium - Gedda

      Barcellona-Real Madrid

