Barcellona-Real Madrid diretta Supercoppa di Spagna: segui la finale oggi LIVE

C'è il primo trofeo stagionale da alzare: scocca l'ora di Barcellona-Real Madrid , valida per la finale di Supercoppa di Spagna . Al King Abdullah Sports City Stadium di Gedda è il momento di vedere all'opera i blaugrana contro i blancos. Nuovo appuntamento con El Clásico, oltre i confini della Liga. Segui la sfida tra gli uomini di Flick e Xabi Alonso in diretta su CorrieredelloSport.it : aggiornamenti in tempo reale.

20:15

14' - Vinicius pericoloso

Vinicius si invola verso la porta del Barcellona, ma a tu per tu con Garcia non riesce a dare forza al suo interno destro. Blocca a terra l'estremo difensore del Barça.

20:13

13' - Barcellona che continua a far girare la palla, si chiude il Real

Il Real continua a chiudersi bene, limitando il possesso palla del Barcellona, che finora risulta piuttosto sterile.

20:05

5' - Il Barcellona fa la partita

Barcellona padrone del campo, con il Real Madrid che aspetta nella propria metà campo e prova a ripartire. Chiaro il canovaccio del match.

20:01

1' - Inizia la finale della Supercoppa Spagnola

Inizia Barcellona-Real Madrid! Via alla finale della Supercoppa Spagnola, primo possesso blaugrana.

19:57

Squadre in campo a Gedda

Barcellona e Real Madrid fanno il loro ingresso in campo. Ora è davvero tutto pronto per la finale della Supercoppa Spagnola.

19:52

Spettacolo di luci a Gedda

Tutto pronto per l'ingresso in campo delle due finaliste della Supercoppa di Spagna: gioco di luci e fuochi all'interno dello stadio, con il pubblico sugli spalti che attende lo spettacolo dei calciatori in campo.

19:42

Barcellona-Real Madrid, arbitra Munuera

Toccherà a Juan Martinez Munuera dirigere la finale della Supercoppa Spagnola, che vedrà protagoniste Barcellona e Real Madrid a Gedda. Il classe '82, fischietto esperto, vanta 33 precedenti con i blaugrana e 43 con i blancos.

19:34

Il duello infinito

Il duello infinito tra Barcellona e Real Madrid continua. Nella Liga i blaugrana, capolista, precedono di quattro punti in classifica i blancos.

19:20

Barcellona-Real Madrid, cresce l'attesa

Cresce l'attesa per il calcio d'inizio di Barcellona-Real Madrid: notte di stelle a Gedda.