Piqué prende in giro Arbeloa dopo il flop del Real contro l'Albacete: la frase su Twitch

Gerard Pique torna a far parlare di sé riaccendendo la storica rivalità con Alvaro Arbeloa dopo il ko del Real Madrid contro l’Albacete , arrivato all’esordio dell’ex difensore sulla panchina dei Blancos. Durante una diretta Twitch della Kings League, l’ex Barcellona ha commentato in modo ironico il risultato della gara. " Buon esordio, 3-2. Che sia su tutti i media nazionali e internazionali! "

La rivalità tra i due affonda le radici negli anni dei grandi Clasico tra il Barcellona di Guardiola e il Real Madrid di Mourinho e negli anni successivi. Celebre resta una frase di Piqué del 2015: "Arbeloa si definisce mio amico, ma è solo un conoscente". Parole che fecero molto rumore all’epoca. Non mancarono le risposte di Arbeloa, che durante quel periodo dichiarò: "Un giorno vedrò Piqué in un comedy club a parlare del Real Madrid". In seguito, Piqué tornò sull’argomento precisando: "Non ho altro da dire, ho solo detto che Arbeloa era un conoscente". Un botta e risposta che, anche a distanza di anni, continua ad alimentare il dualismo tra i due ex rivali.