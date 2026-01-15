Corriere dello Sport.it
giovedì 15 gennaio 2026
Piqué prende in giro Arbeloa dopo il flop del Real contro l'Albacete: la frase su Twitch

L'ex difensore spagnolo riaccende la rivalità con il nuovo tecnico dei Blancos
2 min
Gerard Pique torna a far parlare di sé riaccendendo la storica rivalità con Alvaro Arbeloa dopo il ko del Real Madrid contro l’Albacete, arrivato all’esordio dell’ex difensore sulla panchina dei Blancos. Durante una diretta Twitch della Kings League, l’ex Barcellona ha commentato in modo ironico il risultato della gara. "Buon esordio, 3-2. Che sia su tutti i media nazionali e internazionali!"

Piqué prende in giro Arbeloa dopo il ko del Real contro l'Albacete: "Buon esordio..."

La rivalità tra i due affonda le radici negli anni dei grandi Clasico tra il Barcellona di Guardiola e il Real Madrid di Mourinho e negli anni successivi. Celebre resta una frase di Piqué del 2015: "Arbeloa si definisce mio amico, ma è solo un conoscente". Parole che fecero molto rumore all’epoca. Non mancarono le risposte di Arbeloa, che durante quel periodo dichiarò: "Un giorno vedrò Piqué in un comedy club a parlare del Real Madrid". In seguito, Piqué tornò sull’argomento precisando: "Non ho altro da dire, ho solo detto che Arbeloa era un conoscente". Un botta e risposta che, anche a distanza di anni, continua ad alimentare il dualismo tra i due ex rivali.

