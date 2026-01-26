Il Girona evita la sconfitta in extremis contro il Getafe: Vitor Reais risponde a Vazquez    

Il Getafe accarezza il colpo grosso, ma alla fine si deve accontentare di un solo punto. Il Girona, in giornata no, riesce a pareggiare i conti solo al 94', quando Vitor Reis ha trovato il suo primo gol nella Liga. Lo stesso discorso vale per Vazquez, ex Boca e Anderlecht, che aveva portato in vantaggio gli ospiti al 59'. I padroni di casa hanno tenuto di più il possesso palla e alla fine sono riusciti a evitare una sconfitta che sembra scritta.