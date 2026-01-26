Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 26 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Il Girona evita la sconfitta in extremis contro il Getafe: Vitor Reais risponde a Vazquez    

In Spagna termina 1-1 la sfida in notturna, il gol del pareggio arriva al 94': tutti i dettagli
Il Getafe accarezza il colpo grosso, ma alla fine si deve accontentare di un solo punto. Il Girona, in giornata no, riesce a pareggiare i conti solo al 94', quando Vitor Reis ha trovato il suo primo gol nella Liga. Lo stesso discorso vale per Vazquez, ex Boca e Anderlecht, che aveva portato in vantaggio gli ospiti al 59'. I padroni di casa hanno tenuto di più il possesso palla e alla fine sono riusciti a evitare una sconfitta che sembra scritta.   

Girona-Getafe 1-1: cronaca, tabellino e statistiche 

Liga, la classifica

Il Getafe si mangia le mani, ma almeno stacca il Maiorca e quindi esce dalla zona rossa, distante solo una lunghezza (22 contro 21 punti). Va un po' meglio al Girona, adesso a quota 25 punti, comunque lontano dalle posizioni di vertice.     

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

