domenica 1 febbraio 2026
Incubo Bellingham, esce dal campo in lacrime: si ferma dopo uno scatto, cosa è successo

Un periodo decisamente da dimenticare per il fuoriclasse inglese, costretto ad uscire subito durante Real Madrid-Rayo Vallecano: tutti i dettagli
1 min
TagsBellinghamReal Madrid

Sono settimane decisamente da dimenticare per Jude Bellingham, tra i principali 'bersagli' dei fischi dei tifosi del Real Madrid. Dopo l'esonero di Xabi Alonso, il fuoriclasse inglese è stato tra i giocatori presi di mira dei supporters dei Blancos per via delle ultime brutte prestazioni. E dopo anche alcune sconfitte umilianti, come il 4-2 contro il Benfica, ci si è messa anche la sfortuna contro Bellingham.

Bellingham in lacrime: cosa è successo durante Real Madrid-Rayo Vallecano

Schierato titolare per Real Madrid-Rayo Vallecano, valida per la 22ª giornata di Liga, la sua partita è durata solo 10 minuti: durante uno scatto sulla fascia Bellingham improvvisamente si ferma e si tocca la coscia. Immediato il cambio, con il talento inglese che non è riuscito a restare in campo. A preoccupare ancora di più sulle sue condizioni sono le lacrime, coprendosi il volto con la maglietta, mentre lasciava il terreno di gioco. Forse un modo per sfogare tutta la tensione dopo il periodo da incubo che sta vivendo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

