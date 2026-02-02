Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 2 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Liga, Muriqi trascina il Maiorca: 4-1 al Siviglia© EPA

Liga, Muriqi trascina il Maiorca: 4-1 al Siviglia

L'ex laziale, colleziona un gol (il quindicesimo in campionato) e un assist
1 min

Se nella stagione e mezza passata in Italia con la Lazio Vedat Muriqi è stato poco più di una meteora, con la maglia del Maiorca l'attaccante kosovaro continua a inanellare gol e prodezze. Quello messo a segno contro il Siviglia è il quindicesimo centro in campionato: in 21 gare disputate.

Maiorca-Siviglia, tabellino e statistiche

Muriqi apre le danze

L'ex laziale ha rotto l'equilibrio al 26', trasformando un calcio di rigore. Prima dell'intervallo il Siviglia ha agguantato il pari con Maupay, abile a sfruttare un assist di Peque. Nella ripresa i padroni di casa trovano prima il gol del 2-1 con Sanchez, poi la terza rete siglata da Darder, su assist del solito Muriqi e infine il quarto gol con Torre in pieno recupero. Con questo successo il Maiorca aggancia il Siviglia in classifica a quota 24. 

Liga, la classifica

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga

Da non perdere

Maiorca-Siviglia, tabellino e statistiche

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS