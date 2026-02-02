Liga, Muriqi trascina il Maiorca: 4-1 al Siviglia
Se nella stagione e mezza passata in Italia con la Lazio Vedat Muriqi è stato poco più di una meteora, con la maglia del Maiorca l'attaccante kosovaro continua a inanellare gol e prodezze. Quello messo a segno contro il Siviglia è il quindicesimo centro in campionato: in 21 gare disputate.
Maiorca-Siviglia, tabellino e statistiche
Muriqi apre le danze
L'ex laziale ha rotto l'equilibrio al 26', trasformando un calcio di rigore. Prima dell'intervallo il Siviglia ha agguantato il pari con Maupay, abile a sfruttare un assist di Peque. Nella ripresa i padroni di casa trovano prima il gol del 2-1 con Sanchez, poi la terza rete siglata da Darder, su assist del solito Muriqi e infine il quarto gol con Torre in pieno recupero. Con questo successo il Maiorca aggancia il Siviglia in classifica a quota 24.