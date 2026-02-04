Ter Stegen, gravissimo infortunio al Girona: stagione finita e Mondiali a rischio

Infortunio per Ter Stegen: Mondiali a rischio

L’infortunio richiederà un intervento chirurgico e lo terrà lontano dai campi per un periodo prolungato. Dopo essere rimasto ai margini al Barcellona, Ter Stegen era approdato al Girona per trovare continuità e spazio da titolare. Superato Gazzaniga nelle gerarchie della squadra, aveva disputato alcune le partite con il nuovo club, iniziando finalmente a tornare in forma dopo mesi di inattività. Secondo il quotidiano catalano Sport, nel peggiore dei casi il portiere tedesco potrebbe restare fermo fino a quattro mesi, chiudendo così anticipatamente la stagione. Di conseguenza, l’infortunio potrebbe costargli anche una possibile convocazione con la Germania per il Mondiale negli Stati Uniti, uno degli obiettivi principali che lo aveva spinto ad accettare il trasferimento al Girona.