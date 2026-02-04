Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 4 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Ter Stegen, gravissimo infortunio al Girona: stagione finita e Mondiali a rischio

Il portiere tedesco ha riportato una lesione al bicipite femorale
2 min
TagsTer StegengironaBarcellona

La stagione di Marc-Andre Ter Stegen con il Girona potrebbe già considerarsi compromessa, con il rischio concreto di saltare il Mondiale estivo. Secondo quanto comunicato dal club spagnolo, durante la partita contro il Real Oviedo del 31 gennaio, l’ex portiere del Barcellona ha riportato una lesione al bicipite femorale.

Infortunio per Ter Stegen: Mondiali a rischio

L’infortunio richiederà un intervento chirurgico e lo terrà lontano dai campi per un periodo prolungato. Dopo essere rimasto ai margini al Barcellona, Ter Stegen era approdato al Girona per trovare continuità e spazio da titolare. Superato Gazzaniga nelle gerarchie della squadra, aveva disputato alcune le partite con il nuovo club, iniziando finalmente a tornare in forma dopo mesi di inattività. Secondo il quotidiano catalano Sport, nel peggiore dei casi il portiere tedesco potrebbe restare fermo fino a quattro mesi, chiudendo così anticipatamente la stagione. Di conseguenza, l’infortunio potrebbe costargli anche una possibile convocazione con la Germania per il Mondiale negli Stati Uniti, uno degli obiettivi principali che lo aveva spinto ad accettare il trasferimento al Girona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

