BILBAO (SPAGNA) - Nella 23esima giornata di Liga fortemente condizionata dal maltempo che sta mettendo in ginocchio la Spagna , spicca il successo del Betis Siviglia, che sbanca il Riyadh Air Metropolitano per 1-0. Simeone schiera dal primo minuto Lookman, ma a decidere il match è il gol di Antony nel cuore del primo tempo. Andalusi che rafforzano il quinto posto, colchoneros che si staccano dal duo di testa Barcellona e Real Madrid.

L'Athletic riassaporta la vittoria

Ritorno alla vittoria dell'Athletic Bilbao che risorge dopo due mesi da dimenticare (tre pareggi e tre sconfitte nelle ultime sei uscite stagionali in campionato). I biancorossi baschi superano 4-2 il Levante e salgono al 10° posto in classifica, a 28 punti. Nella suggestiva cornice del 'San Mamés', gli ospiti restano in dieci al 17' del primo tempo complice l'espulsione dell'ex Genoa Matturro. La formazione di Valverde sfrutta al meglio la superiorità numerica e colpisce tra il 29' e il 34' della prima frazione con Guruzeta, autore di una doppietta. Nella ripresa la squadra di Valencia dimezza lo svantaggio nel finale con il gol di Elgezabal (81') ma all'88' subisce il terzo gol di Serrano. Partita finita? Tutt'altro: Olasagasti segna il gol che ridà speranza agli ospiti al 94'. Finale concitato: il Levante si riversa tutto in avanti alla ricerca di un pari che avrebbe del clamoroso ma il Bilbao chiude la pratica al 99' con il sigillo di Navarro.

Pari Siviglia con il brivido, colpo Getafe sul campo dell'Alavés

Emozioni e colpi di scena al 'Ramon Sanchez-Pizjuan' dove Siviglia (25 punti) e Girona (26) si dividono la posta in palio (1-1 il finale). I catalani sbloccano il match con l'ex Atletico Madrid Lemar al 2' del primo tempo per poi farsi raggiungere al 92', puniti dall'acuto di Salas. Gli andalusi padroni di casa attaccano alla ricerca del gol del 2-1 ma il Girona, in contropiede, si guadagna un calcio di rigore: sul pallone, al 98' e dopo una lunga revisione al Var, si presenta Stuani ma la conclusione dell'ex Reggina viene intercettata dall'ottimo intervento di Vlachodimos che evita la sconfitta ad Almeyda. Sorride il Getafe che piega 2-0 l'Alavés e torna alla vittoria dopo due mesi e mezzo di digiuno (l'ultimo successo risaliva al 28 novembre, 1-0 casalingo all'Elche). All''Estadio de Mendizorrotza', dopo un primo tempo all'insegna dell'equilibrio, gli 'Azulones' passano nella ripresa: decisivi i gol di Vasquez al 53' e di Iglesias, al 71', su calcio di rigore. Tre punti d'oro per la formazione di Bordalas che sale a metà classifica, a 26 punti e a +1 proprio sul Deportivo fermo a quota 25.

