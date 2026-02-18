Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 18 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Liga, il Villarreal si issa da solo al terzo posto© Getty Images

Liga, il Villarreal si issa da solo al terzo posto

Importante successo per la squadra di Marcelino, che si aggiudica il recupero della 16ª giornata, superando 1-0 il Levante
1 min
TagsLigaVillarrealatletico madrid

Importante risultato nel recupero del 16° turno della Liga spagnola, che vedeva di fronte Levante e Villarreal. A spuntarla, di misura, è la squadra di Marcelino, che si issa così da sola in terza posizione alle spalle dell'inarrevabile duo formato da Real Madrid e Barcellona.

Levante-Villarreal 0-1: cronaca, tabellino e statistiche

Mikautadze rilancia le ambizioni da Champions

Al Ciutat de Valencia, il Levante non riesce ad invertire la rotta di una stagione disgraziata, che continua a vederlo penultimo, a ben sette punti dalla zona salvezza. Il match si decide in apertura di ripresa, con la rete di Mikautadze, che regala invece al Villarreal tre punti preziosi, grazie ai quali allunga sull'Atletico Madrid.

Liga, la classifica

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga

Da non perdere

Levante-Villarreal

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS