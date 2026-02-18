Liga, il Villarreal si issa da solo al terzo posto
Importante risultato nel recupero del 16° turno della Liga spagnola, che vedeva di fronte Levante e Villarreal. A spuntarla, di misura, è la squadra di Marcelino, che si issa così da sola in terza posizione alle spalle dell'inarrevabile duo formato da Real Madrid e Barcellona.
Levante-Villarreal 0-1: cronaca, tabellino e statistiche
Mikautadze rilancia le ambizioni da Champions
Al Ciutat de Valencia, il Levante non riesce ad invertire la rotta di una stagione disgraziata, che continua a vederlo penultimo, a ben sette punti dalla zona salvezza. Il match si decide in apertura di ripresa, con la rete di Mikautadze, che regala invece al Villarreal tre punti preziosi, grazie ai quali allunga sull'Atletico Madrid.