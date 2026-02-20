Corriere dello Sport.it
venerdì 20 febbraio 2026
Sette giornate di squalifica all'allenatore del Siviglia: stangata in Liga per Almeyda

Ecco cosa ha fatto dopo la partita contro l'Alaves e quando potrà tornare in panchina
1 min
TagsSivigliaalmeyda

Stangata durissima per Matias Almeyda. La Federazione spagnola ha inflitto sette giornate di squalifica al tecnico del Siviglia dopo quanto accaduto nel convulso finale della sfida contro l’Deportivo Alaves.

Siviglia, squalifica per sette giornate ad Almeyda: quando potrà tornare in panchina

Il provvedimento non riguarda soltanto l’espulsione, ma anche il comportamento tenuto subito dopo: proteste ripetute, un confronto giudicato “intimidatorio” con l’arbitro Galech Apezteguia e il rifiuto di abbandonare il terreno di gioco, episodio che ha portato alla sospensione della gara per circa tre minuti. Nel referto viene inoltre segnalato un gesto di rabbia con cui l’allenatore ha calciato una bottiglietta prima di essere accompagnato fuori dalla sicurezza. Con sette turni di stop, Almeyda rischia di saltare buona parte del finale di campionato: il ritorno in panchina è previsto per il 22 aprile, nella gara contro il Levante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

