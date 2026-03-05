Il Celta Vigo scrive una lettera a Madonna: la richiesta è sorprendente

VIGO (SPAGNA) - Il Celta Vigo e Madonna possono avere qualcosa in comune? Sì, ce l'hanno. Che cosa? Una maglia da gioco , non una casacca qualunque: si tratta infatti di una prima maglia vintage del club galiziano, la numero 5 (allora appartenente al difensore centrale del club José Manuel Espinosa , venuto a mancare il 15 ottobre 2025 ndr), indossata dalla pop star americana nello storico concerto tenutosi a Vigo il 29 luglio 1990 , proprio allo stadio 'Balaidos' , fortino dei 'Celestes' e teatro di una delle ultime tappe del tour europeo 'Blond Ambition' della leggenda statunitense. Un cimelio tanto prezioso quanto introvabile . Il club galiziano è alla ricerca della storica maglia da quasi 36 anni e, dopo essersi appellato ai tifosi senza ottenere risultati, ha deciso di scrivere una lettera pubblica alla cantante di origini italiane.

Il Celta Vigo scrive una lettera a Madonna: l'appello di Mourino Terrazo

Nella lettera aperta il numero uno del club galiziano, Marian Mourino Terrazo, si rivolge a Madonna: "Cara Madonna, le scrivo per chiederle aiuto su qualcosa che significa molto per noi. Il 29 luglio 1990, lei si è esibita dal vivo nel nostro stadio, il Balaídos, la casa del Celta Vigo, il club che sono orgogliosa di servire come presidente. Quella notte, abbiamo avuto l'onore di vederle indossare la nostra maglietta blu cielo. Questo amato ricordo vive ancora tra i nostri sostenitori. La fotografia di te che indossi la nostra maglia è diventata un mito - l'istantanea venne scattata dal celebre fotografo spagnolo Victor de las Heras, ndr - ed è ormai parte della nostra storia, andando ben oltre i limiti del campo di calcio. Molti - si legge nella lettera pubblicata sui canali ufficiali del Celta - la vedono come una semplice coincidenza. Mi piace pensare che nulla accada per caso. Anche se la nostra non è stata l'unica maglia da calcio che lei ha mai indossato sul palco, questa immagine iconica brilla in modo diverso con il passare degli anni. Con il tempo siamo arrivati a capire meglio per cosa combattevi allora: mettere in discussione le norme stabilite e affrontare chi cerca di dirti cosa puoi o non puoi fare. Il nostro club - prosegue la Presidentessa - si riconosce in questa linea di pensiero. Ecco perché ci aggrappiamo alla speranza di trovare la maglia che indossavi una volta. Questa ricerca è un atto di memoria, simbolo di parte del patrimonio emotivo del nostro club e di ciò che rappresenta. Questo venerdì, 6 marzo le renderemo omaggio nella nostra, lo stadio Balaidos. Sarà alle 20:45, prima della partita Celta-Real Madrid, con l'intenzione di farle una semplice domanda: Ce l'avete? Se sa dove può essere o se vuole unirsi a noi nella ricerca per recuperarla, ci contatti in privato". Riuscirà Madonna a esaudire il sogno della presidentessa del Celta Vigo?