Nico Gonzalez entra e trascina l'Atletico Madrid: doppietta dell'ex Juve e 3-2 alla Real Sociedad

ROMA - Due pareggi e una vittoria calsalinga nelle prime tre gare della 27ª giornata di Liga in calendario oggi (7 marzo), con il programma odierno che sarà chiuso dalla capolista Barcellona di scena a Bilbao contro l'Athletic .

Vittoria sofferta ma pesantissima per l'Atletico Madrid del 'Cholo' Simeone, che con con l'ex atalantino Lookman titolare (sostituito poi al 53' da Griezmann) batte 3-2 in casa la Real Sociedad e si prende il terzo posto solitario, volando momentaneamente a +3 sul Villarreal (atteso domani dalla visita dell'Elche). Due volte in vantaggio, prima con Sorloth (5') e poi con il subentrato ex juventino ed ex fiorentino Nico Gonzalez (67') i 'Colchoneros' vengono ripresi in entrambe le occasioni dai baschi, a segno prima con Soler (9') e poi con Oyarzabal (68'). A decidere il match però è ancora Nico Gonzalez, nuovamente in gol di testa all'81' su assist dell'ex atalantino Ruggeri: finisce 3-2 per l'Atletico che festeggia così il terzo successo di fila in campionato.

Levante beffato dal Girona, al Maiorca non basta super Muriqi

Finisce invece 1-1 la sfida tra il Levante penultimo in classifica e il Girona: i padroni di casa trovano il vantaggio con Espi al 50', ma nove minuti dopo restano in dieci per un rosso a Olasagasti e al 94' vengono raggiunti e beffati dal Girona, che trova il pari con Roca. A +3 sul Levante resta il Maiorca, che dopo quattro ko di fila interrompe la serie negativa andando a pareggiare 2-2 sul campo dell'Osasuna. Ospiti avanti di due reti con una doppietta dell'ex laziale Muriqi, poi arrivano due rossi (espulsi Virgili nel Maiorca e Garcia nell'Osasuna), ma nonostante ciò la squadra del tecnico italiano Lisci reagisce e nei minuti finali rimonta e conquista il pari con i gol di Barja e Budimir.

