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Liga, Molina trascina l'Atletico Madrid: Getafe ko, Simeone vola al terzo posto. Crollo Bilbao© Getty Images

Liga, Molina trascina l'Atletico Madrid: Getafe ko, Simeone vola al terzo posto. Crollo Bilbao

I 'Colchoneros' piegano 1-0 gli 'Azulones' e staccano il Villarreal, bloccato ieri dall'Alavés: decisivo il gol dell'ex Udinese nel primo tempo. Il Girona annienta 3-0 i baschi di Valverde
2 min
TagsLiga

MADRID (SPAGNA) - Colpo interno dell'Atletico Madrid. Nel match del 'Civitas Metropolitano', valido per la 28esima giornata di Liga, i 'Colchoneros' piegano 1-0 il Getafe e volano al terzo posto solitario in classifica, a 57 punti e a +2 sul Villarreal, bloccato ieri nell'anticipo del venerdì dall'Alavés. Decisivo il gol dell'ex Udinese Molina all'8' del primo tempo. Gli 'Azulones' di mister Bordalas Jimenez restano invece inchiodati a metà classifica, a quota 35.

Atletico Madrid-Getafe 1-0: cronaca, tabellino e statistiche

Girona travolgente, Athletic Bilbao ko

Prezioso successo interno del Girona che supera con un netto 3-0 l'Athletic Bilbao e sale a quota 34 punti - gli stessi dell'Osasuna - e a -1 dalla formazione di Valverde, ferma a 35 e alla terza sconfitta consecutiva tra campionato e Coppa del Re. Nel match dell''Estadio Municipal de Montilivi', i catalani passano al 4' con la rete di di Rincon per poi dilagare nella ripresa con gli acuti dell'ex Marsiglia Ounahi al 77' e del classe 2006 Echeverri in pieno recupero (92').

Girona-Athletic Bilbao 3-0: cronaca, tabellino e statistiche

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