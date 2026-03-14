Liga, Molina trascina l'Atletico Madrid: Getafe ko, Simeone vola al terzo posto. Crollo Bilbao

MADRID (SPAGNA) - Colpo interno dell' Atletico Madrid . Nel match del ' Civitas Metropolitano ', valido per la 28esima giornata di Liga , i ' Colchoneros ' piegano 1-0 il Getafe e volano al terzo posto solitario in classifica, a 57 punti e a +2 sul Villarreal , bloccato ieri nell'anticipo del venerdì dall' Alavés . Decisivo il gol dell' ex Udinese Molina all'8' del primo tempo. Gli ' Azulones ' di mister Bordalas Jimenez restano invece inchiodati a metà classifica, a quota 35.

Atletico Madrid-Getafe 1-0: cronaca, tabellino e statistiche

Girona travolgente, Athletic Bilbao ko

Prezioso successo interno del Girona che supera con un netto 3-0 l'Athletic Bilbao e sale a quota 34 punti - gli stessi dell'Osasuna - e a -1 dalla formazione di Valverde, ferma a 35 e alla terza sconfitta consecutiva tra campionato e Coppa del Re. Nel match dell''Estadio Municipal de Montilivi', i catalani passano al 4' con la rete di di Rincon per poi dilagare nella ripresa con gli acuti dell'ex Marsiglia Ounahi al 77' e del classe 2006 Echeverri in pieno recupero (92').

Girona-Athletic Bilbao 3-0: cronaca, tabellino e statistiche