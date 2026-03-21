Il Valencia passa a Siviglia e vince la sfida della paura

Liga, la classifica

Elche-Maiorca 2-1: Muriqi sbaglia un rigore

Vittoria per 2-1 dell'Elche contro il Maiorca. A decidere la sfida le reti di Mir e dell'ex Lecce Tete Morente, arrivate dopo il gol dell'iniziale vantaggio degli ospiti con Torres. Nel finale il Maiorca ha anche avuto l'opportunità di trovare il pari con Muriqi, che però ha fallito il penalty. Con questo successo l'Elche si porta a 29 punti, mentre il Maiorca resta fermo a quota 28.

Espanyol-Getafe 1-2

Successo esterno del Getafe che passa per 2-1 sul campo dell'Espanyol. Decisivi i gol di Duarte e Arambarri, tardiva la reazione dei padroni di casa con Jean. Con questa vittoria il Getafe sale a 38 punti in classifica, mentre l'Espanyol rimane inchiodato a 37.

Liga, tutti i risultati