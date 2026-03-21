Il Valencia passa a Siviglia e vince la sfida della paura
SIVIGLIA (SPAGNA) - Il match della paura del Sanchez Pizjuan se lo aggiudica il Valencia, che dato per spacciato in settimana, si rianima grazie ad un successo vitale in zona salvezza. Che prende la sua forma definitiva nel finale del primo tempo, quando i levantini sorprendono il Siviglia prima con Duro al 38' e poi con Ramzani nel recupero della prima frazione. Due reti dal peso specifico enorme .
Elche-Maiorca 2-1: Muriqi sbaglia un rigore
Vittoria per 2-1 dell'Elche contro il Maiorca. A decidere la sfida le reti di Mir e dell'ex Lecce Tete Morente, arrivate dopo il gol dell'iniziale vantaggio degli ospiti con Torres. Nel finale il Maiorca ha anche avuto l'opportunità di trovare il pari con Muriqi, che però ha fallito il penalty. Con questo successo l'Elche si porta a 29 punti, mentre il Maiorca resta fermo a quota 28.
Espanyol-Getafe 1-2
Successo esterno del Getafe che passa per 2-1 sul campo dell'Espanyol. Decisivi i gol di Duarte e Arambarri, tardiva la reazione dei padroni di casa con Jean. Con questa vittoria il Getafe sale a 38 punti in classifica, mentre l'Espanyol rimane inchiodato a 37.