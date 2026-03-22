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Dove vedere Real Madrid-Atletico in tv e streaming: orario e probabili formazioni

Derby capitolino in Spagna, con il Cholo Simeone che sfida i blancos di Arbeloa: le probabili scelte dei due allenatori
TagsLigaReal Madridatletico madrid

Il big match della 29esima giornata della Liga spagnola è senza dubbio il derby tra Real Madrid e Atletico. Si tratta della stracittadina numero 50 per il Cholo Simeone, pronto ad affrontare Alvaro Arbeloa, l'ottavo tecnico differente alla guida dei blancos da quando l'argentino siede sulla panchina dei colchoneros. Per l'ex Inter e Lazio, 14 vittorie, 17 pareggi e 18 sconfitte nei precedenti con le merengues. In palio la gloria e punti importanti per la corsa al titolo.

Real Madrid-Atletico, l'orario del derby di oggi

Il derby Real Madrid-Atletico andrà in scena oggi, domenica 22 marzo, alle ore 21 allo stadio "Santiago Bernabeu" di Madrid. Blancos reduci dalla seconda vittoria in pochi giorni contro il Manchester City di Guardiola, mentre i colchoneros arrivano dalla sconfitta indolore di Londra con il Tottenham. Ora, però, di nuovo testa al campionato, prima di lasciare spazio alla sosta e ricaricare le energie in vista del rush finale di stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga

Dove vedere Real Madrid-Atletico in diretta tv

Il derby di Madrid sarà trasmesso in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Real Madrid-Atletico, dove vedere il derby in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta il derby di Madrid anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga

Le probabili formazioni di Arbeloa e Simeone

REAL MADRID (4-4-2-): Lunin; Trent, Rüdiger, Huijsen, F. Garcia; Pitarch, Tchouaméni, Valverde, Güler; Vinicius, Mbappé. Allenatore: Alvaro Arbeloa.

ATLETICO MADRID (4-3-3): Musso; Ruggeri, Hancko, Pubill, Molina; Llorente, Cardoso, Griezmann; Lookman, Julián Álvarez, Giuliano. Allenatore: Diego Pablo Simeone.

 

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Il big match della 29esima giornata della Liga spagnola è senza dubbio il derby tra Real Madrid e Atletico. Si tratta della stracittadina numero 50 per il Cholo Simeone, pronto ad affrontare Alvaro Arbeloa, l'ottavo tecnico differente alla guida dei blancos da quando l'argentino siede sulla panchina dei colchoneros. Per l'ex Inter e Lazio, 14 vittorie, 17 pareggi e 18 sconfitte nei precedenti con le merengues. In palio la gloria e punti importanti per la corsa al titolo.

Real Madrid-Atletico, l'orario del derby di oggi

Il derby Real Madrid-Atletico andrà in scena oggi, domenica 22 marzo, alle ore 21 allo stadio "Santiago Bernabeu" di Madrid. Blancos reduci dalla seconda vittoria in pochi giorni contro il Manchester City di Guardiola, mentre i colchoneros arrivano dalla sconfitta indolore di Londra con il Tottenham. Ora, però, di nuovo testa al campionato, prima di lasciare spazio alla sosta e ricaricare le energie in vista del rush finale di stagione.

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