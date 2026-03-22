Dove vedere Real Madrid-Atletico in tv e streaming: orario e probabili formazioni

Il big match della 29esima giornata della Liga spagnola è senza dubbio il derby tra Real Madrid e Atletico. Si tratta della stracittadina numero 50 per il Cholo Simeone, pronto ad affrontare Alvaro Arbeloa, l'ottavo tecnico differente alla guida dei blancos da quando l'argentino siede sulla panchina dei colchoneros. Per l'ex Inter e Lazio, 14 vittorie, 17 pareggi e 18 sconfitte nei precedenti con le merengues. In palio la gloria e punti importanti per la corsa al titolo.