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Hernanes spiazza Simeone in diretta tv: "Ma è vero che assomiglio a tuo padre?"

Siparietto al termine di Milan-Torino con una domanda a sorpresa del Profeta per l'attaccante dei granata
3 min
TagsSimeonehernanesMilan-Torino
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Siparietto in diretta su Dazn al termine di Milan-Torino 3-2. A innescarlo una domanda inattesa di Hernanes a Simeone, autore del gol del momentaneo 1-1 a San Siro: "Complimenti per la prestazione per il gol, ma ho una curiosità visto che in aeroporto mi scambiano per tuo padre: gli assomiglio?". Simeone, rimasto visibilmente sorpreso dal quesito del Profeta, ha aguzzato lo sguardo rivolgendolo al monitor: "Ci sta. Ha un po' il pizzetto, però. Ma ora che ci penso… Sì. Forse hai più capelli... Dai sì, sì, sì, è vero". Risate generali dalla mixed zone dello stadio e in studio.

Simeone: "Bravi a reagire dopo il gol dell'1-0 del Milan"

Simeone, momento goliardico a parte, ha ovviamente commentato l'ottima prestazione dei granata, che non è bastato per protare via punti: "Siamo stati bravi a reagire dopo il gol dell'1-0 del Milan. Non meritavamo di andare in svantaggio. Quando cambia l'allenatore sai che non è solo lui ad avere un problema. D'Aversa ha portato le sue idee. Abbiamo affrontato tutte le partite con equilibrio, ascoltandolo, facendo cio che ci ha chiesto. Ci stiamo allenando bene. Sitamo facendo qualcosa di più".

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