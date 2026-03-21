Allegri: "Conte guarda avanti? Noi guardiamo dietro. Sul rigore per il Torino..."

Massimiliano Allegri può tirare un sospiro di sollievo dopo Milan-Torino 3-2 . Potrà staccare la spina senza nulla da rimproverare o rimproverarsi: "Ai ragazzi avevo detto: per favore, non rovinatemi la sosta, è l'unica cosa che vi chiedo (ride)". Missione compiuta, momentaneo -5 dall'Inter capolista, secondo posto riconquistato e il Milan guarda avanti (e soprattutto alle inseguitrici in classifica) con rinnovato ottimismo. Riscattata la sconfitta all'Olimpico contro la Lazio grazie ai gol di Pavlovic , Rabiot e Fofana : "Gli attaccanti torneranno a fare gol dopo la sosta", si è detto certo nel postpartita l'allenatore dei rossoneri.

Allegri: "Proteste per il rigore al Torino? Non vorrei che il cuore cedesse..."

Allegri ha commentato, innanzitutto, le parole di disappunto che non è riuscito a trattenere dopo il rigore concesso al Torino per fallo di Pavlovic su Simeone e trasformato da Vlasic, che ha riaperto la partita nel finale: "Le proteste per il rigore concesso al Torino? Comincio ad andare avanti con l'età, non vorrei che il cuore cedesse. La partita era molto importante, venivamo dalla sconfitta con la Lazio, il Torino ci ha messo sotto pressione nel primo tempo. Nel secondo tempo i ragazzi sono cresciuti fisicamente. Non era facile".

Allegri dopo Milan-Torino: "Saelemaekers è il giocatore che ci dà equilibrio"

Sulle soluzioni offensive del Milan, che ha dovuto rinunciare a Leao e ha ritrovato Gimenez dopo una lunga assenza forzata: "Il tridente? Saelemaekers è il giocatore che ci dà equilibrio, deve fare il quinto e alzarsi tra le linee in fase di possesso, alle volte arriva cotto alla fine della partita. Oggi dopo un po' ho messo Pulisic largo perché c'era bisogno di allargare il loro blocco centrale. Siamo in fondo alla stagione, non c'è più tempo per sistemare la classifica. Il Torino ha fatto una bella partita".

Allegri sulle parole di Conte: "Guarda avanti? Noi dietro, vogliamo andare in Champions"

Allegri ha poi concluso: "Conte guarda avanti? Noi guardiamo dietro, è una vittoria in meno per l'obiettivo Champions, che ci permette di arrivare bene alla sfida a Napoli. Sarà una festa di sport". In conclusione spazio anche a un commento sui singoli: "Fullkrug? Nel primo tempo ha avuto difficoltà. I giocatori che giocano poco, che entrano... Non è facile. Nel secondo tempo ha fatto meglio. Quando non hai continuità nel giocare diventa più difficile, soprattutto per chi è strutturato fisicamente. Ricci riesce a entrare meglio in partita. Pavlovic? Ha carattere, anima".