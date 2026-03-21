Milan-Torino diretta Serie A: segui la sfida di oggi LIVE

17:17

Bartesaghi prima di Milan-Torino: "Sorpasso Napoli? Pensiamo a noi"

Bartesaghi a Dazn prima di Milan-Torino: "Abbiamo sistemato qualcosina che la scorsa partita è andata male, cercheremo di fare il meglio possibile. Fulkrug? Posso mettere più palloni. Vedremo oggi la partita come andrà. Il Napoli? Pensiamo a noi. Non guardiamo la classifica. Pensiamo a fare tre punti contro il Torino".

17:10

Obrador prima di Milan-Torino: "D'Aversa ha portato fiducia"

Obrador a Dazn prima di Milan-Torino: "Sarà una partita molto intensa, la mia priorità oggi sarà la fase difensiva, ma quando ne avrò l'occasione devo supportare l'attacco. Le vittorie in casa hanno dato positività a tutto l'ambiente. D'Aversa ha portato fiducia e positività in tutto l'ambiente. Per me è la prima volta a San Siro da giocatore, ci ero venuto solo da tifoso per vedere un Inter-Real Madrid".

17:05

Serie A, la classifica prima di Milan-Torino

La situazione in classifica prima di Milan-Torino. CONSULTA LA CLASSIFICA

16:54

Le formazioni ufficiali di Milan-Torino

Milan-Torino, le formazioni ufficiali.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Füllkrug. Allenatore: Allegri.

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismaijli, Ebosse; Pedersen, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata. Allenatore: D'Aversa.

16:50

Milan-Torino, la probabile formazione di Allegri

Milan-Torino, la probabile formazione di Allegri. SFOGLIA LA GALLERY

16:40

Dove vedere Milan-Torino in diretta tv e live streaming

Dove vedere Milan-Torino in diretta tv e live streaming. TUTTE LE INFORMAZIONI

16:35

Scatta il conto alla rovescia per Milan-Torino: tutte le curiosità prepartita

Milan-Torino, tutte le curiosità prepartita (Fonte: Opta).