Milan-Torino diretta Serie A: segui la sfida di oggi LIVE
Milan-Torino, a voi. I rossoneri vogliono tornare a infiammare la lotta scudetto: per farlo devono tornare a vincere per portarsi momentaneamente a -5 dalla capolista Inter, impegnata domani sera al Franchi contro la Fiorentina. Sciupata la ghiotta occasione di ridurre le distanze con la sconfitta all'Olimpico contro la Lazio, gli uomini di Allegri, nella sfida casalinga contro i granata, hanno la chance di mettere pressione ai nerazzurri di Chivu. Tre punti d'obbligo anche per riprendersi il secondo posto operando il controsorpasso sul Napoli, vittorioso a Cagliari. Più facile a dirsi che a farsi perché l'undici allenato da D'Aversa vuole muovere continuare a muovere la classifica, dopo il successo per 4-1 sul Parma, per tenersi a debita distanza dalla zona retrocessione. Segui la partita in diretta su Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.
17:17
Bartesaghi prima di Milan-Torino: "Sorpasso Napoli? Pensiamo a noi"
Bartesaghi a Dazn prima di Milan-Torino: "Abbiamo sistemato qualcosina che la scorsa partita è andata male, cercheremo di fare il meglio possibile. Fulkrug? Posso mettere più palloni. Vedremo oggi la partita come andrà. Il Napoli? Pensiamo a noi. Non guardiamo la classifica. Pensiamo a fare tre punti contro il Torino".
17:10
Obrador prima di Milan-Torino: "D'Aversa ha portato fiducia"
Obrador a Dazn prima di Milan-Torino: "Sarà una partita molto intensa, la mia priorità oggi sarà la fase difensiva, ma quando ne avrò l'occasione devo supportare l'attacco. Le vittorie in casa hanno dato positività a tutto l'ambiente. D'Aversa ha portato fiducia e positività in tutto l'ambiente. Per me è la prima volta a San Siro da giocatore, ci ero venuto solo da tifoso per vedere un Inter-Real Madrid".
17:05
Serie A, la classifica prima di Milan-Torino
La situazione in classifica prima di Milan-Torino. CONSULTA LA CLASSIFICA
16:54
Le formazioni ufficiali di Milan-Torino
Milan-Torino, le formazioni ufficiali.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Füllkrug. Allenatore: Allegri.
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismaijli, Ebosse; Pedersen, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata. Allenatore: D'Aversa.
16:50
Milan-Torino, la probabile formazione di Allegri
Milan-Torino, la probabile formazione di Allegri. SFOGLIA LA GALLERY
16:40
Dove vedere Milan-Torino in diretta tv e live streaming
Dove vedere Milan-Torino in diretta tv e live streaming. TUTTE LE INFORMAZIONI
16:35
Scatta il conto alla rovescia per Milan-Torino: tutte le curiosità prepartita
Milan-Torino, tutte le curiosità prepartita (Fonte: Opta).
16:30
Milan-Torino, cresce l'attesa
Tutto pronto a San Siro per la sfida tra Milan e Torino, valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A: fischio d'inizio in programma alle 18.
Stadio Giuseppe Meazza - Milano