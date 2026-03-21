Rigore per il Torino dopo il contatto Pavlovic-Simeone: la frase di Allegri al quarto uomo

Allegri, la frase dopo il rigore in Milan-Torino: "Così mi fate passare la voglia..."

Fourneau prima lascia correre e poi viene richiamato dalla sala Var per il contatto Pavlovic-Simeone. Succede di tutto nel finale di Milan-Torino, con il direttore di gara che va al monitor e decide di assegnare il penalty al Toro di D'Aversa, ritenendo falloso l'intervento del difensore serbo (ammonito). On field review e il canonico annuncio che stimola i fischi di San Siro, ma non solo. Tra i primi a reagire c'è Massimiliano Allegri, contrariato per la decisione e scatenato in panchina già da diversi minuti. Il tecnico livornese ha avvicinato il quarto ufficiale Doveri, manifestando il suo dissenso con un pizzico di ironia: "Io ci provo a restare calmo ma così mi fate passare la voglia, io smetto di allenare", ha detto l'allenatore del Milan. Fortunatamente per i rossoneri, il rigore realizzato da Vlasic è risultato poi indolore, con il definitivo 3-2 che ha regalato tre punti importanti per tornare davanti al Napoli di Antonio Conte in classifica.

Allegri molto nervoso anche prima del rigore di Vlasic

Erano diversi minuti che Allegri continuava a mostrarsi insofferente in panchina, complice l'atteggiamento dei suoi dopo il gol del 3-1 firmato da Fofana. Squadra troppo passiva, che stava consentendo al Torino di D'Aversa di prendere campo e creare i presupposti per riaprire una partita molto importante per i rossoneri. Al 70', prima le urla verso i calciatori in campo e poi una doppia sostituzione per dare una scossa: fuori Fofana e Fullkrug, dentro Ricci e Nkunku. Due cambi accompagnati da precise indicazioni a Saelemaekers, richiamato da Landucci (vice di Allegri) per alcune indicazioni utili per la fase di non possesso. Poco dopo, l'episodio del calcio di rigore che ha fissato il risultato sul 3-2.