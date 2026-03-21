Corriere dello Sport.it
sabato 21 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Milan-Torino in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida di San Siro della 30esima giornata di Serie A: le possibili scelte di Allegri e D'Aversa
TagsSerie AMilanTorino

Nella 30esima giornata di Serie A i cancelli di San Siro si aprono per la partita che vede di fronte il Milan e il Torino. I rossoneri vogliono riscattare la sconfitta subita nell'ultimo turno all'Olimpico contro la Lazio, oltre a superare il Napoli, salito momentaneamente al secondo posto dopo il successo ottenuto contro il Cagliari. Il Torino, invece, vuole proseguire il buon momento di forma ottenuto da quando è arrivato D'Aversa, con il quale hanno conqusitato due vittorie negli ultimi tre turni.

Milan-Torino, l'orario

Allo stadio "Meazza" di Milano i padroni di casa sono alla ricerca di punti per rialzarsi subito dalla sconfitta dell'ultimo turno, che gli permetterebbe di porre nuovamente un solco importante rispetto al quinto posto. Il Torino, invece, vuole , vuole continuare il proprio percorso verso l'aritmetica salvezza. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 18:00, nel secondo anticipo del sabato della 30esima giornata di campionato.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Dove vedere Milan-Torino in diretta tv

Milan-Torino sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su DAZN. È possibile attivare le app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Milan-Torino, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire l'anticipo del sabato della 30esima giornata di Serie A anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Allegri e D'Aversa

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Pulisic. Allenatore: Allegri 
A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Estupiñan, Athekame, Jashari, Ricci, Nkunku, Gimenez .
Indisponibili: Gabbia, Loftus-Cheek, Leao. Squalificati: -. Diffidati: Athekame, Fofana, Saelemaekers, Modric.

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismaijli, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams. Allenatore: D’Aversa.
A disposizione: Israel, Siviero, Marianucci, Biraghi, Nkounkou, Maripan, Tameze, Prati, Lazaro, Casadei, Ilic, Anjorin, Zapata, Kulenovic.
Indisponibili: Aboukhlal, Njie. Squalificati: -. Diffidati: Aboukhlal, Gineitis, Ismajli, Lazaro.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Nella 30esima giornata di Serie A i cancelli di San Siro si aprono per la partita che vede di fronte il Milan e il Torino. I rossoneri vogliono riscattare la sconfitta subita nell'ultimo turno all'Olimpico contro la Lazio, oltre a superare il Napoli, salito momentaneamente al secondo posto dopo il successo ottenuto contro il Cagliari. Il Torino, invece, vuole proseguire il buon momento di forma ottenuto da quando è arrivato D'Aversa, con il quale hanno conqusitato due vittorie negli ultimi tre turni.

Milan-Torino, l'orario

Allo stadio "Meazza" di Milano i padroni di casa sono alla ricerca di punti per rialzarsi subito dalla sconfitta dell'ultimo turno, che gli permetterebbe di porre nuovamente un solco importante rispetto al quinto posto. Il Torino, invece, vuole , vuole continuare il proprio percorso verso l'aritmetica salvezza. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 18:00, nel secondo anticipo del sabato della 30esima giornata di campionato.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Leao salta Milan-TorinoAllegri sul litigio Leao-Pulisic
1
Dove vedere Milan-Torino in tv? Dazn o Sky, orario
2
Dove vedere Milan-Torino in diretta tv
3
Le probabili formazioni di Allegri e D'Aversa

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS