Dove vedere Milan-Torino in tv? Dazn o Sky, orario

Dove vedere Milan-Torino in diretta tv

Milan-Torino sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su DAZN. È possibile attivare le app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.