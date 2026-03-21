Dove vedere Milan-Torino in tv? Dazn o Sky, orario
Nella 30esima giornata di Serie A i cancelli di San Siro si aprono per la partita che vede di fronte il Milan e il Torino. I rossoneri vogliono riscattare la sconfitta subita nell'ultimo turno all'Olimpico contro la Lazio, oltre a superare il Napoli, salito momentaneamente al secondo posto dopo il successo ottenuto contro il Cagliari. Il Torino, invece, vuole proseguire il buon momento di forma ottenuto da quando è arrivato D'Aversa, con il quale hanno conqusitato due vittorie negli ultimi tre turni.
Milan-Torino, l'orario
Allo stadio "Meazza" di Milano i padroni di casa sono alla ricerca di punti per rialzarsi subito dalla sconfitta dell'ultimo turno, che gli permetterebbe di porre nuovamente un solco importante rispetto al quinto posto. Il Torino, invece, vuole , vuole continuare il proprio percorso verso l'aritmetica salvezza. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 18:00, nel secondo anticipo del sabato della 30esima giornata di campionato.
Dove vedere Milan-Torino in diretta tv
Milan-Torino sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su DAZN. È possibile attivare le app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Milan-Torino, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire l'anticipo del sabato della 30esima giornata di Serie A anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Allegri e D'Aversa
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Pulisic. Allenatore: Allegri
A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Estupiñan, Athekame, Jashari, Ricci, Nkunku, Gimenez .
Indisponibili: Gabbia, Loftus-Cheek, Leao. Squalificati: -. Diffidati: Athekame, Fofana, Saelemaekers, Modric.
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismaijli, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams. Allenatore: D’Aversa.
A disposizione: Israel, Siviero, Marianucci, Biraghi, Nkounkou, Maripan, Tameze, Prati, Lazaro, Casadei, Ilic, Anjorin, Zapata, Kulenovic.
Indisponibili: Aboukhlal, Njie. Squalificati: -. Diffidati: Aboukhlal, Gineitis, Ismajli, Lazaro.
Nella 30esima giornata di Serie A i cancelli di San Siro si aprono per la partita che vede di fronte il Milan e il Torino. I rossoneri vogliono riscattare la sconfitta subita nell'ultimo turno all'Olimpico contro la Lazio, oltre a superare il Napoli, salito momentaneamente al secondo posto dopo il successo ottenuto contro il Cagliari. Il Torino, invece, vuole proseguire il buon momento di forma ottenuto da quando è arrivato D'Aversa, con il quale hanno conqusitato due vittorie negli ultimi tre turni.
Milan-Torino, l'orario
Allo stadio "Meazza" di Milano i padroni di casa sono alla ricerca di punti per rialzarsi subito dalla sconfitta dell'ultimo turno, che gli permetterebbe di porre nuovamente un solco importante rispetto al quinto posto. Il Torino, invece, vuole , vuole continuare il proprio percorso verso l'aritmetica salvezza. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 18:00, nel secondo anticipo del sabato della 30esima giornata di campionato.