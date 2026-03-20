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Leao salta Milan-Torino, Allegri in ansia: che cosa è successo

Tegola per i rossoneri alla vigilia della sfida valida per la 30esima giornata di Serie A: ballottaggio in avanti per una maglia al fianco di Pulisic
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Rafa Leao non ci sarà tra i convocati di Massimiliano Allegri per Milan-Torino. Il fantasista rossonero si è fermato nel corso della rifinitura di oggi, venerdì 20 marzo, a causa del riacutizzarsi del fastidio all'adduttore che aveva fatto scattare l'allarme a Milanello nelle scorse settimane. Tegola importante alla vigilia di un match utile a difendere il secondo posto in classifica. Ballottaggio in avanti, con Nkunku e Fullkrug che scalpitano per una maglia da titolare al fianco di Pulisic.

Infortunio Leao, salta Milan-Torino: Allegri in ansia, cosa è successo

Brutte notizie per Massimiliano Allegri in vista di Milan-Torino, sfida in programma domani alle ore 18 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro, in occasione della 30esima giornata del campionato di Serie A. Si è fermato Rafa Leao, costretto a rinunciare alla partita di domani e a non correre ulteriori rischi. Esami strumentali nelle prossime ore, per comprendere la reale entità dell'infortunio e i tempi di recupero del portoghese. Dopo il match con il Toro di Roberto D'Aversa, ci sarà spazio per la sosta dedicata alle nazionali, che potrà dare modo al calciatore di recuperare con maggiore serenità. Alla ripresa, il Milan è atteso dal big match con il Napoli di Antonio Conte, che vale una fetta di secondo posto all'alba del rush finale di campionato.

 

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