Allegri: "Leao un po' nervoso. Tutti parlavano di scudetto, ma..."

Allegri: "Tutti parlavano di scudetto, dobbiamo rimanere focalizzati sull'obiettivo Champions"

Così Massimiliano Allegri ai microfoni di Dazn nel dopo gara di Lazio-Milan: "Sapevamo delle difficoltà della partita, perché oggi tornavano tutti i tifosi allo stadio e quindi per loro era una partita di tanta importanza, perché in campionato in classifica non hanno da chiedere tantissimo. Hanno fatto una partita importante soprattutto il primo tempo. Bastava essere più ordinati il primo tempo e non concedere quel gol che abbiamo subito, ma soprattutto abbiamo sbagliato tanto tecnicamente il primo tempo. Poi nel secondo loro son calati e noi abbiamo fatto un bel secondo tempo, ma non abbiamo fatto gol. Son partite così ma la cosa che bisogna resettare subito è che tutti parlavano di scudetto dopo il pareggio dell'Inter, mentre noi dobbiamo rimanere focalizzati sul nostro obiettivo Champions, per non distruggere tutto quello che abbiamo costruito".

Allegri e la rabbia di Leao al momento del cambio

Allegri ha poi toccato il tema Leao, molto arrabbiato al momento della sostituzione: "Il cambio di Leao? Un po' nervoso perché aveva avuto due situazioni in cui poteva essere servito meglio. Due possibili palle gol, era un po' arrabbiato, ma son cose che succedono all'interno della partita. Tutti i ragazzi ci tenevano a vincerla, però abbiamo il Como a sei punti, la Juve a sette, quindi credo che dobbiamo essere realisti e rimanere tutti molto sereni", ha sottolineato il tecnico dei rossoneri dopo Lazio-Milan.

Allegri: "Abbiamo sbagliato tanto tecnicamente, persi molti duelli"

Allegri, analizzando la partita, ha poi aggiunto: "Oggi abbiamo sbagliato molto tecnicamente e subito molti contropiedi, con tanti giocatori sopra la linea della palla. Tante situazioni a campo aperto, questi gol non si devono prendere, però succede. Poi abbiamo sbagliato tanto il primo tempo, ci sono anche gli avversari, loro sono andati molto forte. Poi siamo usciti e abbiamo avuto diverse occasioni ma non siamo riusciti a far gol. Credo che abbiamo preso più contropiedi stasera nel primo tempo che in tutta la stagione. Abbiam perso molti duelli, di contrasto, come quello tra De Winter e Maldini di là, ma se vai molle è difficile che vinci i duelli. Il motivo? Difficile da spiegare, i ragazzi si erano preparati mentalmente alla partita, ci tenevano molto, ma abbiamo sbagliato tanto tecnicamente, per poi accettare l'uno contro uno per 50 minuti a campo aperto, accoppiando De Winter con Maldini. Succede questo quando sei in otto sopra la linea della palla e perdi la palla, lo abbiamo accettato, anche perché non potevamo far altro".