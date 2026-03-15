Lazio-Milan diretta Serie A: segui la sfida tra Sarri e Allegri LIVE
Lazio-Milan, luci all'Olimpico. Biancocelesti e rossoneri si sfidano nella gara valida per la ventinovesima giornata di Serie A. Gli uomini di Sarri vogliono ripetersi dopo il successo casalingo contro il Sassuolo per balzare al nono posto e festeggiare nel migliore dei modi possibili il ritorno dei tifosi allo stadio. Allegri cerca la terza vittoria di fila per riaprire definitivamente la lotta per lo scudetto a margine del successo nel derby contro l'Inter e il pari a San Siro dei nerazzurri contro l'Atalanta: è l'occasione per tornare a -5 dalla capolista. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.
20:24
Le dichiarazioni di Sarri: "Bello ritrovare questa gente"
Sarri: "Per una squadra come la nostra è bellissimo e determinante ritrovare questa gente. Un popolo particolare che puoi conoscere fino in fondo solo se la vivi dall’interno. Quanto all’aspetto tecnico, abbiamo Rovella, Cataldi e Basic fuori e dobbiamo arrangiarci. Patric ha un po’ di palleggio e può dare il suo contributo come accaduto già domenica scorsa contro il Sassuolo. Dobbiamo stare attenti a non perdere palla in modo banale, le preventive vanno fatte bene perché loro in ripartenza possono essere fenomenali. In attacco stiamo crescendo, Maldini sta lavorando bene e speriamo possa essere una gara positiva per la Lazio".
20:10
Le parole di Igli Tare
Il commento del direttore sportivo del Milan: "Per noi è fondamentale vincere la partita di stasera, poi per il mercato ci sarà tempo. Sento parlare di Kean come attaccante del futuro, a noi ora deve interessare portare a casa tre punti e dare continuità al successo nel derby di domenica scorsa. Dobbiamo proseguire il nostro percorso, consapevoli che il divario dalla vetta è importante ma che le sorprese sono sempre dietro l’angolo e stasera potremmo accorciare le distanze. Olimpico pieno? Noi preferiamo giocare in uno stadio con tanti tifosi, è il sale del calcio. La Lazio sta attraversando un momento difficile e di transizione, ma parliamo di un avversario temibile che può battere chiunque. Sappiamo cosa ci aspetta, ma non abbiamo dubbi: vogliamo vincere! Modric? Una cosa è certa: lui ama il Milan e noi amiamo lui. Penso che sarà una decisione facile, il contratto è già pronto perché c’è l’opzione per la prossima stagione. A lui piace far parte di questo progetto".
19:54
La classifica prima di Lazio-Milan
Il Milan è a -8 dall'Inter primo in classifica e può accorciare, la Lazio è ancora distantissima dalla zona Europa: GUARDA QUI!
19:40
Lazio-Milan, le formazioni ufficiali
Lazio-Milan, le formazioni ufficiali.
LAZIO (4-3-3): Motta; Marušić, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disp.: Furlanetto, Giacomone; Hysaj, Lazzari, Pellegrini; Belahyane, Przyborek; Cancellieri, Dia, Noslin, Pedro, Ratkov. All.: Sarri.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Jashari, Estupiñan; Pulisic, Leão. A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, Bartesaghi, Odogu; Ricci; Füllkrug, Nkunku. All.: Allegri.
ARBITRO: Guida di Torre Annunziata.
19:30
Lazio-Milan, tutte le curiosità prepartita
Tutte le curiosità prepartita su Lazio-Milan (Fonte: Opta).
19:25
Le probabili formazioni di Sarri e Allegri
Lazio-Milan, le probabili formazioni di Sarri e Allegri. SFOGLIA LA GALLERY
19:20
Dove vedere Lazio-Milan in tv
Dove vedere Lazio-Milan in diretta tv e streaming. LEGGI TUTTO
19:15
Lazio-Milan, alle 20:45 il calcio d'inizio
Alle 20:45 il calcio d'inizio di Lazio-Milan, gara valida per la ventinovesima giornata di Serie A. Conto alla rovescia per la sfida tra gli uomini di Sarri e Allegri allo stadio Olimpico di Roma.
Stadio Olimpico - Roma