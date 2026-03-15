Lazio-Milan diretta Serie A: segui la sfida tra Sarri e Allegri LIVE

Lazio-Milan , luci all'Olimpico. Biancocelesti e rossoneri si sfidano nella gara valida per la ventinovesima giornata di Serie A . Gli uomini di Sarri vogliono ripetersi dopo il successo casalingo contro il Sassuolo per balzare al nono posto e festeggiare nel migliore dei modi possibili il ritorno dei tifosi allo stadio. Allegri cerca la terza vittoria di fila per riaprire definitivamente la lotta per lo scudetto a margine del successo nel derby contro l' Inter e il pari a San Siro dei nerazzurri contro l'Atalanta: è l'occasione per tornare a -5 dalla capolista. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it : aggiornamenti in tempo reale.

20:24

Le dichiarazioni di Sarri: "Bello ritrovare questa gente"

Sarri: "Per una squadra come la nostra è bellissimo e determinante ritrovare questa gente. Un popolo particolare che puoi conoscere fino in fondo solo se la vivi dall’interno. Quanto all’aspetto tecnico, abbiamo Rovella, Cataldi e Basic fuori e dobbiamo arrangiarci. Patric ha un po’ di palleggio e può dare il suo contributo come accaduto già domenica scorsa contro il Sassuolo. Dobbiamo stare attenti a non perdere palla in modo banale, le preventive vanno fatte bene perché loro in ripartenza possono essere fenomenali. In attacco stiamo crescendo, Maldini sta lavorando bene e speriamo possa essere una gara positiva per la Lazio".

20:10

Le parole di Igli Tare

Il commento del direttore sportivo del Milan: "Per noi è fondamentale vincere la partita di stasera, poi per il mercato ci sarà tempo. Sento parlare di Kean come attaccante del futuro, a noi ora deve interessare portare a casa tre punti e dare continuità al successo nel derby di domenica scorsa. Dobbiamo proseguire il nostro percorso, consapevoli che il divario dalla vetta è importante ma che le sorprese sono sempre dietro l’angolo e stasera potremmo accorciare le distanze. Olimpico pieno? Noi preferiamo giocare in uno stadio con tanti tifosi, è il sale del calcio. La Lazio sta attraversando un momento difficile e di transizione, ma parliamo di un avversario temibile che può battere chiunque. Sappiamo cosa ci aspetta, ma non abbiamo dubbi: vogliamo vincere! Modric? Una cosa è certa: lui ama il Milan e noi amiamo lui. Penso che sarà una decisione facile, il contratto è già pronto perché c’è l’opzione per la prossima stagione. A lui piace far parte di questo progetto".

19:54

La classifica prima di Lazio-Milan

Il Milan è a -8 dall'Inter primo in classifica e può accorciare, la Lazio è ancora distantissima dalla zona Europa: GUARDA QUI!

19:40

Lazio-Milan, le formazioni ufficiali

Lazio-Milan, le formazioni ufficiali.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marušić, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disp.: Furlanetto, Giacomone; Hysaj, Lazzari, Pellegrini; Belahyane, Przyborek; Cancellieri, Dia, Noslin, Pedro, Ratkov. All.: Sarri.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Jashari, Estupiñan; Pulisic, Leão. A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, Bartesaghi, Odogu; Ricci; Füllkrug, Nkunku. All.: Allegri.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata.

19:30

Lazio-Milan, tutte le curiosità prepartita

Tutte le curiosità prepartita su Lazio-Milan (Fonte: Opta).