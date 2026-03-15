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Dove vedere Lazio-Milan in tv? Dazn o Sky, orario

Uno stadio Olimpico pieno ospiterà il posticipo della 29esima giornata di Serie A: le possibili scelte di Sarri e Allegri
TagsSerie ALazioMilan

Il Milan ha l'occasione di portarsi a cinque punti di distanza dall'Inter, che nell'anticipo del sabato ha pareggiato in casa contro l'Atalanta tra le polemiche. La squadra di Allegri, per l'occasione priva di Adrien Rabiot, di fronte però se la vedrà con la Lazio. I biancocelesti godranno di uno stadio Olimpico pronto per le sfide delle grandi occasioni, con i tifosi che hanno messo in pausa per l'occasione la loro protesta. Un fatto esaltato anche da Sarri: "Che bello giocare davanti ai nostri tifosi. Avrà un peso sul futuro".  

Lazio-Milan, l'orario

Uno stadio Olimpico con una grande cornice di pubblico sarà la cornice della partita tra la Lazio e il Milan. La partita è in programma oggi, domenica 15 marzo, in occasione del posticipo della ventinovesima giornata di campionato. Il calcio d'inizio è in programma alle ore 20:45.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Dove vedere Lazio-Milan in diretta tv

Lazio-Milan sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su DAZN. È possibile attivare le app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Lazio-Milan, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Udinese-Juve anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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Le probabili formazioni di Sarri e Allegri

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, K.Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

A disposizione: Furlanetto, Giacomone, Lazzari, Hysaj, Lu.Pellegrini, Belahyane, Przyborek, Cancellieri, Pedro, Ratkov, Noslin, Dia. 
Indisponibili: Basic, Romagnoli, Cataldi, Provedel, Rovella, Gigot. Squalificati: -. Diffidati: Cancellieri.


MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupinan; Pulisic, Leao. Allenatore: Allegri.

A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Ricci, Nkunku, Fullkrug. 
Indisponibili: Gabbia, Loftus-Cheek, Gimenez. Squalificati: Rabiot. Diffidati: Athekame, Fofana, Saelemaekers, Modric.

 

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Il Milan ha l'occasione di portarsi a cinque punti di distanza dall'Inter, che nell'anticipo del sabato ha pareggiato in casa contro l'Atalanta tra le polemiche. La squadra di Allegri, per l'occasione priva di Adrien Rabiot, di fronte però se la vedrà con la Lazio. I biancocelesti godranno di uno stadio Olimpico pronto per le sfide delle grandi occasioni, con i tifosi che hanno messo in pausa per l'occasione la loro protesta. Un fatto esaltato anche da Sarri: "Che bello giocare davanti ai nostri tifosi. Avrà un peso sul futuro".  

Lazio-Milan, l'orario

Uno stadio Olimpico con una grande cornice di pubblico sarà la cornice della partita tra la Lazio e il Milan. La partita è in programma oggi, domenica 15 marzo, in occasione del posticipo della ventinovesima giornata di campionato. Il calcio d'inizio è in programma alle ore 20:45.

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