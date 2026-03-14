Sarri: "Che bello giocare davanti ai tifosi. L'ambiente Lazio mi piace, questo avrà un peso sul futuro"
"Sia io sia i ragazzi siamo contenti di giocare di nuovo davanti alla nostra gente e in uno stadio pieno. A nome mio e dei giocatori li ringraziamo, speriamo di farlo anche sul campo al netto di una gara difficilissima". Così Maurizio Sarri alla vigilia di Lazio-Milan, valida per la ventinovesima giornata di Serie A. Il tecnico dei biancocelesti ha aggiunto: "È una forte motivazione per noi, anche perché il rischio può essere quello delle motivazioni, che noi dobbiamo cercare con obiettivi interni. L'invito ad andare sotto la Curva Nord? Questo è un ambiente che mi piace, la gente mi piace, siamo in sintonia. Avranno un peso sul futuro. Il fatto che mi vogliano salutare mi fa piacere, io di solito non vado per rispetto dei miei giocatori, sono loro che devono avere il palco. Penso che domani però andrò. Questa squadra ha sbagliato due, tre partite, poi sull'impegno e la dedizione non può essere accusata più di tanto. Mi aspetto delle conferme, anche qualcosa di più. Nell'ultima partita abbiamo approcciato benissimo come mentalità, abbiamo chiuso con aggressività, in mezzo dobbiamo togliere alcuni momenti di passività". Arriva il Milan di Allegri: "Che ha caratteristiche ben definite, ti colpisce anche quando non sembra in controllo della gara. Il Milan ha grandi qualità tecniche e fisiche. Sarà una partita in cui non dovremo concedere il campo aperto, hanno accelerazioni devastanti. Non dobbiamo portarli in area, tatticamente è difficilissima".
Lazio-Milan, Sarri sull'infermeria e i progressi dei singoli
Capitolo infermeria: "In questi giorni stiamo provando Patric e Taylor. Cercheremo fino a domani mattina di recuperare Romagnoli, ma la situazione non è semplicissima". I miglioramenti dei singoli: "Se io chiedo ai miei di andare per obiettivi, poi io devo essere il primo a cercarli. Quindi metterò sempre la formazione che mi garantisce il risultato. Przyborek sta mostrando segnali incoraggianti vista l'età, poi vediamo quando sarà pronto. Zaccagni? Ha fatto una stagione complicata, iniziata con un'operazione e proseguita con problematiche. Se dobbiamo essere onesti nelle ultime partite è cresciuto, spero in un buon finale di stagione, se lo merita per come ha reagito. Dele-Bashiru? Sicuramente se si aprono gli spazi lui sta migliorando nell'attaccarli, è partito facendolo solo palla al piede, ora lo fa anche senza. Tatticamente deve ancora migliorare, a volte non ha il senso del pericolo Un libro ancora da scrivere. Maldini ha certe caratteristiche, com me l'esterno non lo può fare. Poi è chiaro che a quindici minuti dalla fine può anche farlo".
Sarri sul Milan di Allegri e Modric: "Qualcosa gli invidi, ma fa parte del gioco"
Il Milan di Modric e Allegri: "Modric è un mostro d'umiltà, uno che alla sua età si rimette in gioco completamente e lo fa con un'applicazione fortissima. Mi sembra uno che dà sempre tutto pure a livello difensivo, è uno dei più grandi di questo periodo. Avere un Modric giovane è un sogno per tutti. La gestione del finale di carriera di solito è difficilissima, quando vai a prendere uno così o sei sicuro dell'aspetto mentale o può essere un rischio. Allegri è l'allenatore della società che ha il fatturato più alto in Italia, si possono permettere giocatori importanti. Qualcosa gli invidi, ma fa parte del gioco. Cosa lui invidia a me? Chiediglielo (ride)".
Lazio, Sarri sul futuro: "Ho un contratto lungo, se la società non è contenta o non lo sarò io ne parleremo"
Fabiani ha detto di voler proseguire con Sarri nel progetto triennale: "Fabiani ha detto tutti dati di fatto, cioè io ho un contratto lungo. La situazione è questa, poi se la società non è contenta o se non lo sarò io, allora ne parleremo, ma oggi non c'è discussione. Si prospetta nuovamente un anno zero? Vediamo come la società vuole ripartire. Io sono alla Lazio, per tanti versi ci sto anche benissimo. Il contratto è quello. L'ideale sarebbe quello, un anno uno, ma la situazione fa pensare un'altra cosa. Io ho un contratto in essere, se la società mi dice il contrario, che non vuole continuare, farò altre valutaizoni. Sennò la situazione è questa".
"Sia io sia i ragazzi siamo contenti di giocare di nuovo davanti alla nostra gente e in uno stadio pieno. A nome mio e dei giocatori li ringraziamo, speriamo di farlo anche sul campo al netto di una gara difficilissima". Così Maurizio Sarri alla vigilia di Lazio-Milan, valida per la ventinovesima giornata di Serie A. Il tecnico dei biancocelesti ha aggiunto: "È una forte motivazione per noi, anche perché il rischio può essere quello delle motivazioni, che noi dobbiamo cercare con obiettivi interni. L'invito ad andare sotto la Curva Nord? Questo è un ambiente che mi piace, la gente mi piace, siamo in sintonia. Avranno un peso sul futuro. Il fatto che mi vogliano salutare mi fa piacere, io di solito non vado per rispetto dei miei giocatori, sono loro che devono avere il palco. Penso che domani però andrò. Questa squadra ha sbagliato due, tre partite, poi sull'impegno e la dedizione non può essere accusata più di tanto. Mi aspetto delle conferme, anche qualcosa di più. Nell'ultima partita abbiamo approcciato benissimo come mentalità, abbiamo chiuso con aggressività, in mezzo dobbiamo togliere alcuni momenti di passività". Arriva il Milan di Allegri: "Che ha caratteristiche ben definite, ti colpisce anche quando non sembra in controllo della gara. Il Milan ha grandi qualità tecniche e fisiche. Sarà una partita in cui non dovremo concedere il campo aperto, hanno accelerazioni devastanti. Non dobbiamo portarli in area, tatticamente è difficilissima".