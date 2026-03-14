Sarri: "Che bello giocare davanti ai tifosi. L'ambiente Lazio mi piace, questo avrà un peso sul futuro"

"Sia io sia i ragazzi siamo contenti di giocare di nuovo davanti alla nostra gente e in uno stadio pieno. A nome mio e dei giocatori li ringraziamo, speriamo di farlo anche sul campo al netto di una gara difficilissima". Così Maurizio Sarri alla vigilia di Lazio-Milan, valida per la ventinovesima giornata di Serie A. Il tecnico dei biancocelesti ha aggiunto: "È una forte motivazione per noi, anche perché il rischio può essere quello delle motivazioni, che noi dobbiamo cercare con obiettivi interni. L'invito ad andare sotto la Curva Nord? Questo è un ambiente che mi piace, la gente mi piace, siamo in sintonia. Avranno un peso sul futuro. Il fatto che mi vogliano salutare mi fa piacere, io di solito non vado per rispetto dei miei giocatori, sono loro che devono avere il palco. Penso che domani però andrò. Questa squadra ha sbagliato due, tre partite, poi sull'impegno e la dedizione non può essere accusata più di tanto. Mi aspetto delle conferme, anche qualcosa di più. Nell'ultima partita abbiamo approcciato benissimo come mentalità, abbiamo chiuso con aggressività, in mezzo dobbiamo togliere alcuni momenti di passività". Arriva il Milan di Allegri: "Che ha caratteristiche ben definite, ti colpisce anche quando non sembra in controllo della gara. Il Milan ha grandi qualità tecniche e fisiche. Sarà una partita in cui non dovremo concedere il campo aperto, hanno accelerazioni devastanti. Non dobbiamo portarli in area, tatticamente è difficilissima".