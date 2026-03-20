Conte sfida il Milan e l'Inter: "Vincendo metti pressione, nessuno ci deve impedire di..."
Quarta vittoria consecutiva per il Napoli di Antonio Conte, che scavalca momentaneamente il Milan al secondo posto portandosi a -6 della capolista Inter. Cagliari battuto 1-0 all'Unipol Domus grazie a un gol al 2' di McTominay. Tre punti per gli azzurri nella trentesima giornata di Serie A. A fine gara la soddisfazione di Conte è solo parzialmente smorzata dalal consueta attitudine e non accontentarsi mai: "Abbiamo sbagliato un po' troppo a livello qualitativo. Abbiamo sbagliato troppi passaggi. Il Cagliari aspettava il nostro errore per poi ripartire. Potevamo fare meglio in fase di costruzione. Nel secondo tempo abbiamo cercato il secondo gol. Mantenere in bilico queste partite, dominate, è pericoloso. Rischi di pareggiarla per un episodio e di morderti le mani".
Conte dopo Cagliari-Napoli: "Importante mantenere la porta inviolata"
In diretta su Dazn, Conte ha poi aggiunto: "Mantenere la porta inviolata dopo undici partite è stato importante. Il Cagliari non ci ha mai tirato in porta. Riuscire a tenere la porta inviolata, a difendere tutti insieme, è fondamentale. C'è stata grande applicazione, grande voglia. I ragazzi hanno percepito l'importanza della partita. Se fossimo riusciti a fare il secondo gol magari sarebbe meglio, per evitare l'ansia finale. Andiamo avanti. Mancano otto partite, sono rientrati dei giocatori. Ma una cosa è rientrare, una cosa è essere al cento per cento: McTominay e Anugissa non lo sono ancora. Ho visto bene De Bruyne, l'ho lasciato in campo per tutta la partita. Lobotka ha faticato a rientrare dopo due settimane di sosta. Speriamo di recuperare Rrahmani e Di Lorenzo, Neres credo sia difficile perché si è operato. Abbiamo tenuto botta in emergenza. Siamo rimasti tra le prime. Questo è il pregio più importante del mio Napoli".
Conte: "Priorità Champions, ma ci sta guardare a chi è davanti in classifica"
E sognare non è mai vietato: "Andiamo alla sosta con 3 punti, aspettiamo che giochino gli altri. Tre punti importanti per la qualificazione in Champions League. Siamo stati bravi, nelle difficoltà, a restare nelle zone della classifica. Allo stesso tempo guardiamo chi è avanti perché deve essere uno stimolo. Bisogna fare però innanzitutto attenzione a non essere risucchiati da chi è indietro. Ora dobbiamo cercare di qualificarci in Champions, ho detto che bisogna farlo perché è la competizione più importanti, ma anche gli altri vogliono raggiungere questo obiettivo. Poi guardi a chi è davanti in classifica, è inevitabile, nessuno ci deve impedire di farlo e di mettere pressione. Vincendo abbiamo messo pressione a chi ci sta davanti".
Quarta vittoria consecutiva per il Napoli di Antonio Conte, che scavalca momentaneamente il Milan al secondo posto portandosi a -6 della capolista Inter. Cagliari battuto 1-0 all'Unipol Domus grazie a un gol al 2' di McTominay. Tre punti per gli azzurri nella trentesima giornata di Serie A. A fine gara la soddisfazione di Conte è solo parzialmente smorzata dalal consueta attitudine e non accontentarsi mai: "Abbiamo sbagliato un po' troppo a livello qualitativo. Abbiamo sbagliato troppi passaggi. Il Cagliari aspettava il nostro errore per poi ripartire. Potevamo fare meglio in fase di costruzione. Nel secondo tempo abbiamo cercato il secondo gol. Mantenere in bilico queste partite, dominate, è pericoloso. Rischi di pareggiarla per un episodio e di morderti le mani".