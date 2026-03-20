Conte sfida il Milan e l'Inter: "Vincendo metti pressione, nessuno ci deve impedire di..."

Conte dopo Cagliari-Napoli: "Importante mantenere la porta inviolata"

In diretta su Dazn, Conte ha poi aggiunto: "Mantenere la porta inviolata dopo undici partite è stato importante. Il Cagliari non ci ha mai tirato in porta. Riuscire a tenere la porta inviolata, a difendere tutti insieme, è fondamentale. C'è stata grande applicazione, grande voglia. I ragazzi hanno percepito l'importanza della partita. Se fossimo riusciti a fare il secondo gol magari sarebbe meglio, per evitare l'ansia finale. Andiamo avanti. Mancano otto partite, sono rientrati dei giocatori. Ma una cosa è rientrare, una cosa è essere al cento per cento: McTominay e Anugissa non lo sono ancora. Ho visto bene De Bruyne, l'ho lasciato in campo per tutta la partita. Lobotka ha faticato a rientrare dopo due settimane di sosta. Speriamo di recuperare Rrahmani e Di Lorenzo, Neres credo sia difficile perché si è operato. Abbiamo tenuto botta in emergenza. Siamo rimasti tra le prime. Questo è il pregio più importante del mio Napoli".