Cagliari-Napoli diretta Serie A: segui la sfida di oggi LIVE

Si alza il sipario sulla 30ª giornata di Serie A e si parte dall'Unipol Domus con la sfida tra Cagliari e Napoli . Gli azzurri di Conte tornano a giocare in trasferta dopo le due vittorie consecutive in casa (Lecce e Torino), tre contando anche quella in casa del Verona. Il Napoli ha ritrovato continuità di risultati e non vuole fermarsi per mettere pressione al Milan e prendersi momentaneamente il secondo posto , distante un solo punto. Dall'altra parte i rossoblù di Pisacane vanno a caccia di punti per aumentare il distacco sulla zona retrocessione e riscattarsi dopo le due sconfitte consecutive contro Como e Pisa. Fischio d'inizio alle ore 18:30 , segui la sfida in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

18:07

Dossena: "Servirà il 101% contro il Napoli"

"Siamo consapevoli delle nostre qualità, dobbiamo mettere l'atteggiamento giusto in ogni gara. Non deve mancare soprattutto contro il Napoli. Dobbiamo mettere il 101%, sappiamo che il 99 non basta. Dobbiamo fare quello che ci chiede il mister e poi vedremo come andrà a finire". Così Dossena nel pre-partita.

18:05

Conte sul secondo posto: "Abbiamo già fatto una cosa straordinaria..."

Così Antonio Conte nel pre-partita: "McTominay e De Bruyne? Stiamo giocando da tantissimo tempo col doppio play, poi abbiamo dovuto adattarci per esigenze come ha fatto Elmas ma anche lo stesso Scott. La voglia è quella di fare la partita quindi non possiamo non mettere qualità in campo. Secondo posto? La cosa che abbiamo fatto straordinaria è quella di rimanere tra le prime posizioni in piena emergenza. Ci giochiamo la Champions ma non è scontata, basta una caduta e viene risucchiato. Dietro spingono, servirà fare tanta attenzione. L'obiettivo ha grande importanza, visto come è andata la Champions. Mi auguro ogni stagione un trofeo e una qualificazione Champions. Il Napoli che arrivò decimo dopo lo Scudetto aveva gente come Osihmen e Kvara, giocatori che noi abbiamo venduto. Fa capire quanto è difficile il campionato italiano, non dobbiamo sottovalutare quello che stiamo facendo, saremmo potuti crollare. Dobbiamo guardare avanti ma anche chi ci sta dietro, non è scontato niente in questo momento".

17:50

È Napoli ma sembra Manchester: debutta un nuovo incredibile trio d'attacco

McTominay, De Bruyne e Hojlund. Tutti e tre protagonisti a Manchester (due allo United e uno al City), oggi formeranno un trio d'attacco inedito con cui Conte spera di conquistare altri tre punti preziosi. LEGGI QUI

17:40

Manna dice tutto su McTominay e Conte: le parole su futuro

Che McTominay e Conte siano due capisaldi di questo Napoli, è ben evidente. E le recenti parole del ds Manna hanno solo rinforzato questo sentimento, parlando anche del futuro del giocatore e dell'allenatore. LEGGI TUTTO

17:30

Conte ritrova McTominay e De Bruyne titolari

Dopo l'ovazione per il loro ingresso in campo nel secondo tempo, tornando dai rispettivi infortuni, Conte può finalmente impiegare McTominay e De Bruyne da titolari. Gli azzurri recuperano i loro pezzi pregiati dopo un periodo difficilissimo di piena emergenza.

17:24

Cagliari, la formazione ufficiale di Pisacane

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Ze Pedro, Mina, Dossena, Rodriguez; Adopo, Gaetano, Sulemana; Palestra, Esposito, Folorunsho. Allenatore: Pisacane

17:22

Napoli, la formazione ufficiale di Conte

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Lobotka, Gutierrez; De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Conte.

17:12

Cagliari-Napoli, all'andata la vittoria in extremis degli azzurri

La sfida d'andata al Maradona (30 agosto 2025, seconda giornata di campionato) si è chiusa con la vittoria azzurra in extremis grazie al gol di Anguissa al 95'.

17:08

Napoli a quota tre vittorie consecutive: ritrovata la continuità

Il Napoli si presenterà all'Unipol Domus reduce da tre vittorie consecutive contro Verona, Torino e Lecce. Gli azzurri di Conte hanno ritrovato continuità e non hanno intenzione di fermarsi: l'obiettivo resta quello di conquistare, magari in anticipo, un posto nella prossima Champions League.

17:04

Il Napoli può prendersi il secondo posto: la situazione

La classifica parla chiaro: il Napoli è ad un solo punto dal Milan e vincendo può salire momentaneamente al secondo posto. Dal canto loro i rossoneri sarebbero poi costretti a vincere contro il Torino, mentre con gli altri risultati rimarrebbero al terzo posto.

17:02

Cagliari-Napoli, le probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, Sulemana, Rodriguez; Folorunsho, Esposito. Allenatore: Pisacane.

A disposizione: Sherri, Ciocci, Mazzitelli, Kilicsoy, Deiola, Raterink, Albarracin, Liteta, Zappa, Pavoletti, Mendy, Grandu, Trepy

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Lobotka, Gutierrez; De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Conte.

A disposizione: Meret, Contini, Juan Jesus, Lukaku, Elmas, Mazzocchi, Giovane, Alisson Santos, Spinazzola, Anguissa

17:00

Cagliari-Napoli, obiettivo secondo posto per Conte

Il Napoli sfida un Cagliari in difficoltà (2 punti nelle ultime cinque partite) con la voglia di prendersi il secondo posto: il Milan, impegnato contro il Torino, è distante solo un punto. Tutto pronto alla Unipol Domus, segui aggiornamenti e notizie in tempo reale sul corrieredellosport.it

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