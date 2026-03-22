Real Madrid-Atletico Madrid diretta Liga: segui il derby di oggi LIVE
Real Madrid-Atletico Madrid non è mai una partita banale. Il derby di Madrid chiude il quadro delle gare valide per la ventonovesima giornata della Liga. Vincere è l'imperativo dei Blancos e dei Colchoneros per arrivare alla sosta per le nazionali nel miglior modo possibile. Gli uomini di Arbeloa sono condannati al successo per restare a -4 dalla capolista Barcellona, quelli di Simeone puntano con decisione alla quinta vittoria consecutiva per tornare al terzo posto scalzando il Villarreal e portandosi a -6 dai cugini madrileni, secondi in classifica. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.
20:10
La formazione del Real Madrid
REAL MADRID (4-4-2): Lunin; Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Thiago Pitarch, Arda Güler, Valverde; Brahim, Vinicius.
20:00
Il Real per non perdere terreno dal Barça, l'Atletico per il terzo posto
Il Real Madrid con un successo riporterebbe a 4 le distanze dal Barcellona primo in classifica. L'Atletico, invece, vuole ottenere il quinto successo di fila in campionato e superare il Villarreal al terzo posto. CLICCA QUI PER LEGGERE LA CLASSIFICA
19:46
Real Madrid-Atletico Madrid, alle 21 il calcio d'inizio
Scatta il conto alla rovescia per il calcio d'inizio di Real Madrid-Atletico Madrid: alle 21 il calcio d'inizio del derby valido per la ventinovesima giornata della Liga.