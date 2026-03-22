Real Madrid-Atletico Madrid diretta Liga: segui il derby di oggi LIVE

Real Madrid-Atletico Madrid non è mai una partita banale. Il derby di Madrid chiude il quadro delle gare valide per la ventonovesima giornata della Liga. Vincere è l'imperativo dei Blancos e dei Colchoneros per arrivare alla sosta per le nazionali nel miglior modo possibile. Gli uomini di Arbeloa sono condannati al successo per restare a -4 dalla capolista Barcellona, quelli di Simeone puntano con decisione alla quinta vittoria consecutiva per tornare al terzo posto scalzando il Villarreal e portandosi a -6 dai cugini madrileni, secondi in classifica. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.