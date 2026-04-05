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Var sotto accusa anche nella Liga: l'audio di Atletico-Barcellona scatena le polemiche

Al centro del dibattito la decisione di revocare il rosso a Gerard Martin dopo l'intervento su Thiago Almada
3 min
TagsSpagnaBarcellonaatletico madrid

Le polemiche arbitrali anche in Spagna accendono il dibattito attorno al calcio. Sotto la lente d'ingrandimento quanto accaduto allo stadio Riyadh Air Metropolitano in occasione della vittoria del Barcellona di Flick contro l'Atletico Madrid di Simeone. In particolar modo, a far discutere è la conversazione pubblicata dalla federazione spagnola sui social tra il direttore di gara, Busquets Ferrer, e il VAR Lopez che ha portato all'annullamento del rosso a Gerard Martin.

Martin espulso dopo un intervento su Thiago Almada

Cosa è successo? Al primo minuto dell'inizio della ripresa il terzino del Barcellona Martin si è visto sventolare il cartellino rosso in faccia dopo un intervento duro sulla cavigilia di Thiago Almada, che è rimasto a terra dolorante. con un intervento duro. Immediata la reazione del direttore di gara Busquets Ferrer, che ha immediatamente espulso il giocatore. Quindi, Lopez ha richiamato l'arbitro al monitor per rivedere l'azione.

"Gioca il pallone in modo normale"

Ti consiglio una revisione per valutare una possibile cancellazione del cartellino rosso che hai mostrato. Quando sei al monitor fammi sapere” ha dichiarato Melero dalla sala VAR. Quindi ha proseguito: “Ti mostro direttamente l’azione in dinamica così puoi valutarla. Secondo me è un’azione in cui il giocatore del Barcellona gioca il pallone in modo normale, una dinamica tipica del gioco: gioca il pallone e poi il contatto con il giocatore dell’Atlético avviene in modo naturale”. A far discutere è proprio l'aver definito l'intervento una "giocata normale".

 

 

L'arbitro Busquets Ferrer ha comunque dato ragione al collega: “Va bene, il giocatore del Barcellona controlla il pallone, lo gioca e poi lo pesta in una dinamica normale. Cancello il rosso e mostro il giallo”.

 

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