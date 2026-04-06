Siviglia, che caos dopo il ko a Oviedo: i tifosi minacciano e insultano i giocatori, interviene la Liga

Siviglia, i tifosi minacciano e insultano i giocatori: interviene la Liga

Al ritorno dalla complicata trasferta asturiana, alcuni tifosi biancorossi hanno atteso la squadra in aeroporto per insultarla, mentre altri, con il volto coperto, si sono presentati al centro di allenamento del club. Una situazione complicata e rischiosa, in merito alla quale è intervenuta la Liga spagnola che ha condannato le minacce e le intimidazioni perpetrate dalle frange più accese del tifo biancorosso contro i propri giocatori e dirigenti. In un comunicato la Liga ha infatti reso noto che tale comportamento "supera inaccettabilmente il limite della critica legittima e della libera espressione sportiva". Non si è trattato però di un episodio isolato: già all'inizio della stagione, alcuni tifosi del Siviglia avevano tentato di entrare con la forza nel centro di allenamento per protestare con i giocatori. La Liga ha inoltre affermato che avrebbe segnalato l'incidente alle autorità spagnole e che avrebbe continuato ad agire in futuro contro episodi simili: "Chiunque oltrepassi il limite tra critica e minacce, intimidazioni o molestie smette di comportarsi da tifoso e inizia a comportarsi da individuo violento e contro gli individui violenti, la Liga agisce e continuerà ad agire".