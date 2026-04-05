Liga, il Getafe aggancia la zona Europa e il Celta vola: vittorie su Athletic e Valencia

ROMA - Dopo le gare del sabato che hanno visto il Barcellona capolista espugnare il campo dell'Atletico Madrid e aumentare così il proprio vantaggio in classifica sul Real Madrid ( ko in casa del Maiorca ), prosegue oggi (5 aprile) nella domenica di Pasqua il programma della 30ª giornata della Liga spagnola. Vince il Getafe, così come il Celta Vigo contro il Valencia.

Liga: risultati, tabellini e calendario

Il Getafe spera nell'Europa, Valencia ko

Resta in corsa per la sesta posizione, l'ultma a garantire l'accesso alle coppe europee, il Getafe di Moreno, che nella gara d'apertura del programma pasquale di Liga supera per 2-0 l'Athletic Bilbao. Grande protagonista Satriano, che nel primo tempo provoca il gol del vantaggio, con una conclusione involontariamente deviata in porta dal compagno di squadra Vazquez, e che al 90' chiude il conto sull'assist di Martin per il raddoppio. Il Celta Vigo conquista una vittoria per 3-2 sul campo del Valencia, portandosi al sesto posto in solitaria con 44 punti. A sbloccare il match è Rodriguez al 12’, ma nella ripresa gli ospiti ribaltano tutto grazie alle reti di Moriba, Lopez e Swedberg. Nel finale, ancora Rodriguez accorcia le distanze, fissando il punteggio sul definitivo 3-2. Il Valencia rimane fermo a quota 35 punti.

Getafe-Athletic Bilbao: cronaca, statistiche e tabellino

Valencia-Celta Vigo: cronaca, statistiche e tabellino

Siviglia ancora ko

L’Oviedo supera 1-0 il Siviglia nello scontro salvezza di Liga, complicando la situazione degli andalusi, quart’ultimi e con soli due punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Decisiva la rete di Viñas al 32’ del primo tempo. L’Oviedo resta ultimo, ma sale a 24 punti accorciando a meno sette proprio dal Siviglia.

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