La Real Sociedad di Matarazzo vince la Coppa del Re: Atletico Madrid battuto ai calci di rigore

La Real Sociedad vince la Coppa del Re: battuto ai calci di rigore l'Atletico Madrid a Siviglia . Quarto successo nella kermesse nazionale per i baschi, che ribaltano i pronostici, alzano al cielo di Siviglia il trofeo e staccano un pass per la prossima edizione dell' Europa League . Partita vibrante: 2-2 al termine dei minuti regolamentari grazie ai gol di Barrenetxea e di capitan Oyarzabal su rigore . Di Lookman e Julián Alvarez le reti che avevano permesso ai biancorossi madrileni di ristabilire per due volte la parità. Dopo aver conquistato la semifinale di Champions cade Simeone , vince Pellegrino Matarazzo , tecnico statunitensi di origini avellinesi. Primo titolo da allenatore.

Barrenetxea sblocca dopo 14 secondi, pareggia Lookman, Oyarzabal glaciale dal discheto

Partenza sprint all'Estadio La Cartuja. Dopo 14 secondi la Real Sociedad passa in vantaggio con Barrenetxea: colpo di testa su cross di Gonçalo Guedes. Azione innescata da un lancio lungo del portiere Remiro, pronto il traversone dell'esterno portoghese, anticipato Ruggeri, batttuto Musso e partenza in salita per i Colchoneros. Colpiti a freddo gli uomini di Simeone rialzano la testa e come in Champions League arriva un gol pesante di Lookman: l'ex Atalanta sfrutta al meglio un assist di Griezmann e pareggia al 18'. Match palpitante. Gonçalo Guedes si rende pericoloso su passaggio di Oyarzabal. Lookman non inquadra lo specchio della porta. Sul finire del primo tempo calcio di rigore per la Real Sociedad. Gonçalo Guedes, scatenato, viene messo a terra da Musso. Sul dischetto si presenta capitan Oyarzabal, che non sbaglia. Si va al riposo sul risultato di Atletico Madrid-Real Sociedad 1-2.

Julián Alvarez riacciuffa la Real Sociedad e manda la sfida ai supplementari

L'Ateltico riparte spingendo alla ricerca del pareggio: tiro fuori misura di Griezmann. La Real Sociedad non sta a guardare e prova a piazzare il colpo del ko: Turrientes si rende pericoloso. Al 62' Simeone si gioca le carte Nico Gonzalez e Sørloth: fuori gli ex Atalanta Ruggeri e Lookman. Ed è proprio l'argentino ex Juve a servire un pallone che porta Julián Alvarez a un passo dal pareggio. Almada e Baena per Griezmann e Giuliano Simeone sono le mosse con cui l'Atletico si prepara all'assedio finale per cercare di ristabilire la parità. Cardoso fa correre un brivido lungo la schiena dei tifosi della Real Sociedad. E, alla fine, il forcing dell'Atletico è premiato. All'83'. Julián Alvarez infila il pallone sotto la traversa proprio su assist di Thiago Almada. Baena, Sørloth e Cardoso vanno a un passo dal ribaltare la partita e completare la rimonta, ma non riescono a evitare i tempi supplementari.

Traversa di Julián Alvarez. Ai rigori la spuntano i baschi: Real Sociedad campione

Soler e Sucic stappano l'overtime testando i riflessi del migliore in campo: Unai Marrero. Anche il subentrato Óskarsson è scatenato, ma al 100' Julián Alvarez fa vibrare la traversa. Nel secondo tempo supplementare subentra la stanchezza. Si va ai calci di rigore. Simeone prega, in piena trance agonistica. Sørloth ha sulla testa l'ultima palla utile per evitare i rigori. Dove sale in cattedra Unai Marrero: cala la saracinesca su Sørloth e Julián Alvarez. Musso riapre tutto con il penalty parato a Óskarsson. Ma la Real Sociedad non sbaglia più. Marín segna il tiro dagli undici metri decisivo e scatena la festa. Stavolta con un popolo intero in festa. Sono lontani i tempi del Covid.

Coppa del Re, l'albo d'oro aggiornato

L'albo d'oro della Coppa del Re si aggiorna. Il riepilogo delle vincitrici di tutte le edizioni del nuovo millennio.