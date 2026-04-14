Atletico Madrid-Barcellona diretta Champions League: segui il ritorno dei quarti di finale LIVE

È il giorno di Atletico Madrid-Barcellona . Al Metropolitano va in scena la gara di ritorno dei quarti di finale della UEFA Champions League , a sei giorni dal 2-0 rifilato dai colchoneros di Simeone alla squadra di Hansi Flick . Chi avrà la meglio, affronterà la vincente di Arsenal-Sporting in semifinale. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it , con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Dati, numeri e statistiche della prima frazione di gioco di Atletico Madrid-Barcellona: ritmi altissimi e tantissime occasioni da gol, con Musso protagonista. TUTTI I NUMERI DEL MATCH

Lampo del Barcellona! Ha già raddoppiato la squadra di Hansi Flick, con Dani Olmo che imbuca per Ferran Torres, rapidissimo nel controllare la sfera, girarsi e calciare con il sinistro all'incrocio dei pali. È 2-0 per gli ospiti, ora parità anche nell'aggregate.

Occasione importante per l'Atletico Madrid, costruita sull'asse Lookman-Griezmann: il francese inizia e chiude l'azione, tagliando sul primo palo e cercando il tap-in a pochi passi da Joan Garcia. Decisivo l'intervento in scivolata di Gerard Martin.

Julián Alvarez ha segnato nove gol in questa Champions League: è record per un giocatore dell'Atlético Madrid in una singola edizione del massimo torneo continentale. L'unico giocatore della storia del club che finora è andato in doppia cifra nelle principali competizioni europee (escluse le qualificazioni) è stato Radamel Falcao (12 nell’ Europa League 2011/12). Lamine Yamal, dal canto suo, è il calciatore del Barcellona con più dribbling riusciti (37) e tiri totali (32) in questa Champions League. Inoltre, nessun giocatore blaugrana ha creato più occasioni del classe 2007 (20) e solo Fermín López (10) ha contribuito a più marcature (9, 5 gol e 4 assist).

L'Atletico Madrid recupera Oblak, almeno per la panchina, ma non avrà a disposizione gli squalificati Pubill e David Fernandez. Appiedato per un turno anche Cubarsi, espulso nella gara d'andata tra mille polemiche .

Atmosfera da brividi al Metropolitano, dove ora va in scena la straordinaria coreografia dei tifosi dell'Atletico Madrid: cartoncini bianchi e rossi in tutti i settori e lo striscione che campeggia nella curva del tifo organizzato dei colchoneros: "Lotta per la tua maglia". Squadre pronte ad entrare in campo.

Atletico Madrid e Barcellona schierate in mezzo al campo: è il momento dell'inno della UEFA Champions League. Clima incandescente al Metropolitano.

20:29

Squadre in campo per il riscaldamento

Dopo i fischi per l'ingresso di Yamal e compagni, ecco l'Atletico Madrid: ovazione del pubblico del Metropolitano per gli uomini di Simeone, in campo per il riscaldamento.

20:22

Simeone: "Musso titolare? Abbiamo bisogno sia di lui che di Oblak"

Così, invece, il Cholo Simeone a Sky Sport: "In tutte le partite ognuno ha un'immaginazione e una strategia di quella che può essere la partita. Poi magari succede tutt'altro, quindi ci sono i calciatori e ogni partita è diversa. Musso titolare? Abbiamo parlato sia con lui che con Oblak, è un periodo molto importante della stagione e abbiamo bisogno di entrambi. Yamal? A volte è difficile marcarlo anche in cinque-sei...".

20:22

Flick a Sky: "Livello di fiducia? 9 su 10"

Fiducia e ottimismo in casa Barcellona. Parola di Hansi Flick: "Livello di fiducia? 9/10. Sappiamo di dover lasciare la nostra difesa un po' più aperta, ma non è solo la difesa a giocare. Abbiamo qualità per segnare dei gol e questo è il nostro punto di forza".

20:20

Atletico Madrid-Barcellona, l'arbitro sarà il francese Turpin

Clement Turpin dirigerà il ritorno dei quarti di finale di Champions League: otto incroci con l'Atletico Madrid, che ha messo a referto tre successi, tre pari e due ko. Cinque, invece, i precedenti con il Barcellona: due vittorie, due sconfitte e un pirotecnico pareggio interno con l'Inter di Simone Inzaghi (3-3 nell'aprile 2025).

20:06

Sesto incrocio stagionale tra Atletico Madrid e Barcellona

Si tratta del sesto confronto stagionale tra Atlético Madrid e Barcellona: due in Liga, due in Copa del Rey e due in Champions League. Eguagliato così il record registrato nell'annata 2013/14. In generale, soltanto nella stagione 1985/86, colchoneros e blaugrana si sono affrontati più di sei volte (otto).