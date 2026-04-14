- 31'A. Lookman (ass. : M. Llorente)
- 4'Lamine Yamal (ass. : F. Torres)
- 24'F. Torres (ass. : D. Olmo)
Atletico Madrid-Barcellona diretta Champions League: segui il ritorno dei quarti di finale LIVE
È il giorno di Atletico Madrid-Barcellona. Al Metropolitano va in scena la gara di ritorno dei quarti di finale della UEFA Champions League, a sei giorni dal 2-0 rifilato dai colchoneros di Simeone alla squadra di Hansi Flick. Chi avrà la meglio, affronterà la vincente di Arsenal-Sporting in semifinale. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
21:55
Tutte le statistiche dei primi 45 minuti
Dati, numeri e statistiche della prima frazione di gioco di Atletico Madrid-Barcellona: ritmi altissimi e tantissime occasioni da gol, con Musso protagonista. TUTTI I NUMERI DEL MATCH
21:50
Fine primo tempo
Il primo tempo di Atletico Madrid-Barcellona si chiude con la punizione calciata male da Ferran Torres allo scadere. Duplice fischio al Metropolitano: 2-1 per i blaugrana il parziale, 3-2 per i colchoneros nell'aggregate. Tutto aperto.
21:45
45' - Concessi 4 minuti di recupero
Il francese Turpin concede 4 minuti di extra-time in questo primo tempo.
21:40
41' - Musso para, occasione per Ferran Torres
Passaggio con la punta di Lamine Yamal, che trova ancora Ferran Torres, bravo a girarsi e a calciare verso la porta. Perfetto Musso in uscita con i tempi giusti. Si salva l'Atletico Madrid.
21:37
38' - Prima fase di studio della partita, con il Barça in possesso
Dopo aver spinto senza sosta nella prima mezzora, le due squadre provano a respirare al Metropolitano. Tiene il possesso il Barcellona, che ha già completato oltre 207 passaggi.
21:30
31' - Lookman riapre la partita, ripartenza letale dell'Atletico Madrid
Segna l'Atletico! Ripartenza mortifera dell'Atletico Madrid, con Llorente che pesca il solissimo Lookman, freddissimo nel punire Joan Garcia a tu per tu. Partita riaperta e colchoneros di nuovo avanti nell'aggregate.
21:29
29' - Si è rialzato Fermin Lopez
Vistosa fasciatura alla testa per Fermin Lopez, che si rialza dopo le cure dello staff medico blaugrana. Allarme rientrato in casa Barcellona.
21:25
25' - Miracolo di Musso su Fermin Lopez
Blaugrana vicini al tris, con l'assist di Lamine Yamal per Fermin Lopez, che viene fermato sul più bello da Musso in uscita. Brutto colpo per il fantasista del Barcellona, colpito al volto dai tacchetti dell'ex portiere dell'Udinese.
21:23
24' - Raddoppio Barcellona, ha segnato Ferran Torres
Lampo del Barcellona! Ha già raddoppiato la squadra di Hansi Flick, con Dani Olmo che imbuca per Ferran Torres, rapidissimo nel controllare la sfera, girarsi e calciare con il sinistro all'incrocio dei pali. È 2-0 per gli ospiti, ora parità anche nell'aggregate.
21:21
22' - Chance per l'Atletico
Occasione importante per l'Atletico Madrid, costruita sull'asse Lookman-Griezmann: il francese inizia e chiude l'azione, tagliando sul primo palo e cercando il tap-in a pochi passi da Joan Garcia. Decisivo l'intervento in scivolata di Gerard Martin.
21:14
15' - Quarto d'ora di gioco, ritmi alti al Metropolitano
L'Atletico Madrid prova a contenere la partenza sprint del Barcellona, cercando di recuperar palla e ripartendo velocemente. Ritmi che continuano ad essere molto alti al Metropolitano.
21:13
Il clamoroso errore di Lenglet in occasione del gol di Yamal
Blaugrana in vantaggio dopo appena quattro minuti grazie all'errore clamoroso dell'ex della partita, che regala il pallone a Ferran Torres, lesto nell'imbucare subito per la stella spagnola che mette il pallone sotto le gambe di Musso.
21:09
9' - Musso salva su Dani Olmo
Palla gol per il Barcellona! Imbucata di Yamal per Dani Olmo, che a tu per tu con Musso non riesce a siglare la rete del raddoppio. Bravo l'ex Udinese a rimanere in piedi dopo una piccola esitazione in uscita. Si salva l'Atletico.
21:08
8' - Ci prova Lookman
Sugli sviluppi di un fallo laterale, la palla arriva sul secondo palo sui piedi di Ademola Lookman, che scarica il mancino ma non centra lo specchio. Palla fuori.
21:04
4' - Barcellona in vantaggio, Yamal la sblocca
Subito Lamine Yamal! Barcellona avanti al 4' del primo tempo, con l'errore di Lenglet che spiana la strada a Lamine Yamal, bravo a finalizzare l'imbucata di Ferran Torres. Battuto Musso, è 1-0 per il Barça.
21:02
3' - Ripartenza Atletico
Risponde l'Atletico Madrid, recuperando palla con Koke e ripartendo con Julian Alvarez verso l'area blaugrana. Lookman non riesce a calciare, poi viene murato anche Giuliano Simeone. Ritmi altissimi.
21:00
1' - Inizia Atletico Madrid-Barcellona, subito una chance per Yamal
Partiti! È iniziata la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Primo possesso affidato al Barcellona, subito pericoloso con Lamine Yamal, che impegna Musso dopo 34 secondi.
20:57
Inno della Champions
Atletico Madrid e Barcellona schierate in mezzo al campo: è il momento dell'inno della UEFA Champions League. Clima incandescente al Metropolitano.
20:55
Tutto pronto al Metropolitano
Atmosfera da brividi al Metropolitano, dove ora va in scena la straordinaria coreografia dei tifosi dell'Atletico Madrid: cartoncini bianchi e rossi in tutti i settori e lo striscione che campeggia nella curva del tifo organizzato dei colchoneros: "Lotta per la tua maglia". Squadre pronte ad entrare in campo.
20:46
I grandi assenti di serata
L'Atletico Madrid recupera Oblak, almeno per la panchina, ma non avrà a disposizione gli squalificati Pubill e David Fernandez. Appiedato per un turno anche Cubarsi, espulso nella gara d'andata tra mille polemiche.
20:38
Riflettori puntati su Julian Alvarez e Lamine Yamal
Julián Alvarez ha segnato nove gol in questa Champions League: è record per un giocatore dell'Atlético Madrid in una singola edizione del massimo torneo continentale. L'unico giocatore della storia del club che finora è andato in doppia cifra nelle principali competizioni europee (escluse le qualificazioni) è stato Radamel Falcao (12 nell’Europa League 2011/12). Lamine Yamal, dal canto suo, è il calciatore del Barcellona con più dribbling riusciti (37) e tiri totali (32) in questa Champions League. Inoltre, nessun giocatore blaugrana ha creato più occasioni del classe 2007 (20) e solo Fermín López (10) ha contribuito a più marcature (9, 5 gol e 4 assist).
20:29
Squadre in campo per il riscaldamento
Dopo i fischi per l'ingresso di Yamal e compagni, ecco l'Atletico Madrid: ovazione del pubblico del Metropolitano per gli uomini di Simeone, in campo per il riscaldamento.
20:22
Simeone: "Musso titolare? Abbiamo bisogno sia di lui che di Oblak"
Così, invece, il Cholo Simeone a Sky Sport: "In tutte le partite ognuno ha un'immaginazione e una strategia di quella che può essere la partita. Poi magari succede tutt'altro, quindi ci sono i calciatori e ogni partita è diversa. Musso titolare? Abbiamo parlato sia con lui che con Oblak, è un periodo molto importante della stagione e abbiamo bisogno di entrambi. Yamal? A volte è difficile marcarlo anche in cinque-sei...".
20:22
Flick a Sky: "Livello di fiducia? 9 su 10"
Fiducia e ottimismo in casa Barcellona. Parola di Hansi Flick: "Livello di fiducia? 9/10. Sappiamo di dover lasciare la nostra difesa un po' più aperta, ma non è solo la difesa a giocare. Abbiamo qualità per segnare dei gol e questo è il nostro punto di forza".
20:20
Atletico Madrid-Barcellona, l'arbitro sarà il francese Turpin
Clement Turpin dirigerà il ritorno dei quarti di finale di Champions League: otto incroci con l'Atletico Madrid, che ha messo a referto tre successi, tre pari e due ko. Cinque, invece, i precedenti con il Barcellona: due vittorie, due sconfitte e un pirotecnico pareggio interno con l'Inter di Simone Inzaghi (3-3 nell'aprile 2025).
20:06
Sesto incrocio stagionale tra Atletico Madrid e Barcellona
Si tratta del sesto confronto stagionale tra Atlético Madrid e Barcellona: due in Liga, due in Copa del Rey e due in Champions League. Eguagliato così il record registrato nell'annata 2013/14. In generale, soltanto nella stagione 1985/86, colchoneros e blaugrana si sono affrontati più di sei volte (otto).
19:55
Olmo preferito a Rashford, in mediana si rivede Gavi
Scelte importanti di Hansi Flick, che si affida al talento e alla velocità di Dani Olmo per provare a sorprendere l'Atletico di Simeone. Lo spagnolo è stato preferito a Marcus Rashford, mentre Gavi ha vinto il ballottaggio con il giovane Casadò.
19:50
Le scelte ufficiali di Simeone e Flick
Ecco le formazioni ufficiali di Atletico Madrid-Barcellona:
ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; G. Simeone, M. Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Alvarez. Allenatore: D. Simeone.
BARCELLONA (4-2-3-1): Joan Garcia; Koundé, Eric Garcia, Gerard Martin, Joao Cancelo; Gavi, Pedri; Yamal, Fermin Lopez, Olmo; Ferran Torres. Allenatore: H. Flick.
19:45
Atletico Madrid-Barcellona, cresce l'attesa per il ritorno dei quarti di Champions
Il Cholo Simeone torna a sfidare Hansi Flick in occasione del secondo round del doppio confronto che mette in palio il pass per le semifinali della UEFA Champions League. Alle ore 21 sarà tempo di Atletico Madrid-Barcellona.
Stadio Metropolitano - Madrid