Barcellona-Atletico Madrid diretta Champions League: segui il derby spagnolo dell'andata dei quarti di finale LIVE
Una notte di Champions League tutta spagnola. Al Camp Nou il Barcellona affronta l'Atletico di Madrid nella partita d'andata dei quarti della massima competizione europea, nel remake della sfida di campionato vinta 2-1 dai Blaugrana, che volano spediti verso il titolo numero 29 in Liga. I padroni di casa allenati da Flick sembrano dunque i favoriti, ma la squadra di Simeone dopo l'incredibile successo contro il Tottenham (prima all'andata degli ottavi 5-2 e poi al ritorno il ko per 3-2 al 90') ha dimostrato di saper mettere in campo la mentalità battagliera del suo tecnico. I due club si incontreranno per la quinta volta in una competizione europea: tutti gli incontri si sono svolti ai quarti di finale di Champions, con i colchoneros che hanno perso solo una volta e in due incroci hanno eliminato la squadra catalana nella fase a eliminazione diretta. Segui il match in diretta con il pre e il post partita le interviste dei protagonisti con Il Corriere dello Sport-Stadio.
21:39
34' - Barca scatenato
Prima la giocata pazzesca di Yamal, chiuso all'ultimo Koke, poi la conclusione di Martin dalla distanza del centrale, con la palla che esce di poco a lato, infine una magistrale chiusura di Le Normand su Lewa. La squadra di Flick a un passo dal gol del vantaggio
21:37
32' - primo cambio per Simeone
Hancko si arrende per problemi fisici, al suo posto lo sostituisce Pubill
21:31
31' - primo cartellino del match
Ammonito Koke. Palla persa di Ruggeri, il capitano costretto al fallo su Olmo
21:34
30' - Musso super parata
Riflesso su Rashford del portiere dell'Atletico, dopo il cross di Olmo
21:27
27' - Lewandowski ci prova di testa
Cross velenoso di Koundé, Lewandowski anticipato al momento del colpo di testa
21:20
19' - Gol annullato a Rashford per fuorigioco
Annullato un gol a Rashford per fuorigioco. Aveva segnato su assist di Yamal, che però era leggermente al di là dei difensori. Poco prima l'Atletico aveva reclamato per un fallo di mano, ma l'arbitro lo ha valutato involontario.
21:14
14' - Ancora pericoloso Rashford
Ancora una volta Rashford pericoloso, questa volta il suo tiro esce di pochissimo con Musso che controlla la traiettoria.
21:11
10' - Cancelo ci prova con il destro
Cancelo rientra e prova con il destro, ma il tiro è troppo debole e Musso è ben posizionato.
21:07
5' - L'Atletico Madrid risponde subito con Alvarez
Subito pericoloso anche l'Atletico Madrid con Alvarez che arriva davanti a Garcia, ma poi non riesce a superarlo.
21:06
4' - Iniziata, subito occasione per Rashford
Parte bene il Barcellona e c'è subito una grande occasione per Rashford, che spara addosso a Musso da ottima posizione. Subito ritmi alti
20:59
Le squadre entrano in campo
Le due squadre fanno il loro ingresso in campo, si gioca al Camp Nou che però ancora non è completato. Manca la copertura e ci sono lavori all'ultimo anello
20:43
Simeone a caccia del successo
L'Atlético Madrid non ha mai vinto una trasferta contro un'altra squadra spagnola in Champions League, perdendo quattro delle cinque giocate (1N). Più in generale, la squadra di Diego Simeone non ha ottenuto alcun successo nelle ultime sei gare fuori casa nelle fasi a eliminazione diretta della competizione (1N 5P), con l'ultima vittoria risalente a Old Trafford contro il Manchester United nel marzo 2022 (1-0)
20:35
Hansi Flick talismano del Barcellona
Dall'arrivo di Hansi Flick al Barcellona, i blaugrana sono la formazione ad aver segnato più gol in Champions League (73). Tuttavia, non hanno mantenuto la porta inviolata in nessuna delle ultime 13 partite, che è già la loro serie più lunga senza clean sheet in una grande competizione europea. E tra gli allenatori con almeno 10 partite, Hansi è quello con la più alta percentuale di vittorie in Champions League sia in generale (73.8% - 31/42) sia nella fase a eliminazione diretta (70.6% - 12/17)
20:30
Raphinha, talento brasiliano oltre il tempo
L'assenza di Raphinha si farà sentire per il Barcelona stasera. Raphinha ha preso parte a 33 gol in 33 presenze in Champions League con il Barcellona (19 gol e 14 assist); il brasiliano è anche il giocatore che è stato coinvolto in più reti nella fase a eliminazione diretta dall'inizio della stagione 2023-24 nel torneo (17 - 10 gol e 7 assist)
20:26
Julián Alvarez, numeri show
Tra i giocatori dell'Atlético Madrid, Julián Alvarez è quello con più gol fatti (8), più assist forniti (4) e più occasioni create (29) in questa stagione di Champions League. Considerando tutte le squadre, l'argentino è anche il calciatore che ha registrato più pressioni ad alta intensità nell'edizione 2025-26 (702)
20:20
Pablo Barrios "rompe" le linee avversarie
Pablo Barrios ha effettuato più passaggi precisi che superano le linee difensive avversarie nell'ultimo terzo di campo di qualsiasi altro giocatore dell'Atlético Madrid in questa Champions League (42). Come squadra, l'Atlético ha registrato una media di 32.6 nell'ultimo terzo di campo in questa edizione quando Barrios è partito titolare (8 partite), rispetto a soli 22.5 in media quando non ha iniziato il match (4 match)
20:16
Lamine Yamal quasi da record in Champions
Lamine Yamal vanta cinque gol e quattro assist in otto presenze in questa stagione di Champions League. Se dovesse segnare o fornire un assist in questa partita, diventerebbe il giocatore più giovane a registrare almeno 10 partecipazioni al gol in una singola edizione del torneo (18 anni e 269 giorni), superando il record di Erling Haaland (19 anni e 212 giorni – 10 gol e 1 assist nel 2019-2020)
20:09
Real Madrid, l'ex Van Der Vaart asfalta Vinicus: "Terribile vederlo giocare, e quando subisce un fallo..."
"Quello che fa Vinicius è terribile. Mi esaspera vederlo giocare. Provo un'immensa compassione perché è un giocatore fantastico. Ma ogni volta che subisce un fallo, anche lieve, si butta a terra sperando che mostrino un cartellino rosso all'avversario, e poi si rialza come se niente fosse". Senza giri di parole. Così Rafael Van Der Vaart alla testata olandese Ziggo dopo Real Madrid-Bayern Monaco 1-2, gara valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Vinicius non è riuscito a segnare, ma il modo in cui ha ripetutamente protestato con l'arbitro Michael Oliver per tre rigori che, a suo parere, non erano stati assegnati, è stato criticato dopo la partita dall'ex dei Blancos, oggi commentatore tv...
20:02
La porta blindata del Barcellona
Dall'arrivo di Hansi Flick al Barcellona, i blaugrana sono la formazione ad aver segnato più gol in Champions League (73). Tuttavia, non hanno mantenuto la porta inviolata in nessuna delle ultime 13 partite, che è già la loro serie più lunga senza clean sheet in una grande competizione europea
20:00
Barcellona-Atletico Madrid, il ritorno dei quarti di finale
Martedì 14 aprile si gioca il ritorno a Madrid allo stadio Metropolitano: chi passa affronta la vincente di Arsenal-Sporting in semifinale
19:52
Barcellona-Atletico Madrid, le formazioni ufficiali
BARCELLONA: (4-2-3-1): J. Garcia; Koundé, Cubarsì, Martin, Cancelo; E. Garcia, Pedri; Yamal, Olmo, Rashford; Lewandowski. All. Flick
ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Alvarez. All. Simeone
19:50
Fattore Camp Nou
Il Barcellona è rimasto imbattuto nelle ultime 25 partite contro l'Atlético Madrid al Camp Nou tra tutte le competizioni (17V 8N), con l'ultima sconfitta risalente al febbraio 2006, quando l'Atlético era allenato da Pepe Murcia (sconfitta per 1-3 in LaLiga)
19:45
Valanga di gol
Questa è la 150ª gara dell'Atletico in Champions. Nessuna delle ultime 34 sfide UEFA che ha disputato è terminata a reti inviolate, con una media di 3,94 gol a partita. Nelle loro 12 partite di UEFA Champions League in questa stagione, sono stati segnati ben 55 gol
19:40
Barcellona-Atletico Madrid, le probabili formazioni
BARCELLONA (4-2-3-1): J. Garcia; E. Garcia, Pau Cubarsí, Gerard Martin, Cancelo; Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Ferrán Torres; Lewandowski. All. Flick.
ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giu. Simeone, Llorente, J. Cardoso, Lookman; J. Alvarez, Griezmann. All. Simeone.
19:33
Barcellona-Atletico Madrid, dove vedere la Champions League in tv
Barcellona-Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Barcellona-Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali 201, 213 e 251 (Sky Sport Uno, Sky Sport 251)