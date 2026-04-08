Barcellona-Atletico Madrid diretta Champions League: segui il derby spagnolo dell'andata dei quarti di finale LIVE

Una notte di Champions League tutta spagnola. Al Camp Nou il Barcellona affronta l'Atletico di Madrid nella partita d'andata dei quarti della massima competizione europea, nel remake della sfida di campionato vinta 2-1 dai Blaugrana, che volano spediti verso il titolo numero 29 in Liga. I padroni di casa allenati da Flick sembrano dunque i favoriti, ma la squadra di Simeone dopo l'incredibile successo contro il Tottenham (prima all'andata degli ottavi 5-2 e poi al ritorno il ko per 3-2 al 90') ha dimostrato di saper mettere in campo la mentalità battagliera del suo tecnico. I due club si incontreranno per la quinta volta in una competizione europea: tutti gli incontri si sono svolti ai quarti di finale di Champions, con i colchoneros che hanno perso solo una volta e in due incroci hanno eliminato la squadra catalana nella fase a eliminazione diretta. Segui il match in diretta con il pre e il post partita le interviste dei protagonisti con Il Corriere dello Sport-Stadio .

Cancelo rientra e prova con il destro, ma il tiro è troppo debole e Musso è ben posizionato.

Annullato un gol a Rashford per fuorigioco. Aveva segnato su assist di Yamal, che però era leggermente al di là dei difensori. Poco prima l'Atletico aveva reclamato per un fallo di mano, ma l'arbitro lo ha valutato involontario.

20:59

Le squadre entrano in campo

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo, si gioca al Camp Nou che però ancora non è completato. Manca la copertura e ci sono lavori all'ultimo anello

20:43

Simeone a caccia del successo

L'Atlético Madrid non ha mai vinto una trasferta contro un'altra squadra spagnola in Champions League, perdendo quattro delle cinque giocate (1N). Più in generale, la squadra di Diego Simeone non ha ottenuto alcun successo nelle ultime sei gare fuori casa nelle fasi a eliminazione diretta della competizione (1N 5P), con l'ultima vittoria risalente a Old Trafford contro il Manchester United nel marzo 2022 (1-0)

20:35

Hansi Flick talismano del Barcellona

Dall'arrivo di Hansi Flick al Barcellona, i blaugrana sono la formazione ad aver segnato più gol in Champions League (73). Tuttavia, non hanno mantenuto la porta inviolata in nessuna delle ultime 13 partite, che è già la loro serie più lunga senza clean sheet in una grande competizione europea. E tra gli allenatori con almeno 10 partite, Hansi è quello con la più alta percentuale di vittorie in Champions League sia in generale (73.8% - 31/42) sia nella fase a eliminazione diretta (70.6% - 12/17)

20:30

Raphinha, talento brasiliano oltre il tempo

L'assenza di Raphinha si farà sentire per il Barcelona stasera. Raphinha ha preso parte a 33 gol in 33 presenze in Champions League con il Barcellona (19 gol e 14 assist); il brasiliano è anche il giocatore che è stato coinvolto in più reti nella fase a eliminazione diretta dall'inizio della stagione 2023-24 nel torneo (17 - 10 gol e 7 assist)

20:26

Julián Alvarez, numeri show

Tra i giocatori dell'Atlético Madrid, Julián Alvarez è quello con più gol fatti (8), più assist forniti (4) e più occasioni create (29) in questa stagione di Champions League. Considerando tutte le squadre, l'argentino è anche il calciatore che ha registrato più pressioni ad alta intensità nell'edizione 2025-26 (702)

20:20

Pablo Barrios "rompe" le linee avversarie

Pablo Barrios ha effettuato più passaggi precisi che superano le linee difensive avversarie nell'ultimo terzo di campo di qualsiasi altro giocatore dell'Atlético Madrid in questa Champions League (42). Come squadra, l'Atlético ha registrato una media di 32.6 nell'ultimo terzo di campo in questa edizione quando Barrios è partito titolare (8 partite), rispetto a soli 22.5 in media quando non ha iniziato il match (4 match)