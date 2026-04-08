Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 8 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Real Madrid, l'ex Van Der Vaart asfalta Vinicus: "Terribile vederlo giocare, e quando subisce un fallo..."

Il commento dopo la sconfitta per 2-1 dei Blancos al Bernabeu nell'andata dei quarti di finale di Champions League
3 min
TagsviniciusVan der VaartReal Madrid

"Quello che fa Vinicius è terribile. Mi esaspera vederlo giocare. Provo un'immensa compassione perché è un giocatore fantastico. Ma ogni volta che subisce un fallo, anche lieve, si butta a terra sperando che mostrino un cartellino rosso all'avversario, e poi si rialza come se niente fosse". Senza giri di parole. Così Rafael Van Der Vaart alla testata olandese Ziggo dopo Real Madrid-Bayern Monaco 1-2, gara valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Vinicius non è riuscito a segnare, ma il modo in cui ha ripetutamente protestato con l'arbitro Michael Oliver per tre rigori che, a suo parere, non erano stati assegnati, è stato criticato dopo la partita dall'ex dei Blancos, oggi commentatore tv.

Vinicius e Mbappé fischiati, Van Der Vaart: "Non è scattato quell'impulso che anima lo stadio"

Van Der Vaart, al Real Madrid tra il 2008 e il 2010, ha poi aggiunto: "Il Real Madrid è un club in cui puoi giocare male per tutta la partita, ma ai tifosi non importa. Perché sanno che, all'improvviso, dal nulla, scatta quell'impulso che anima lo stadio. Con il Bayern non ha funzionato così".

Vinicius ha fallito un'occasione clamorosa, al 61', non approfittando di una clamorosa palla persa da Upamecano: pressato da Neuer, ha calciato fuori. Vinicius è stato fischiato per l'errore e per essersi fatto rubare palla dal Bayern, in più di una circostanza, in zone pericolose del campo. Al pari di Mbappé ha lasciato il campo arrabbiato per la sconfitta.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

Real Madrid-Bayern Monaco 1-2La Champions nelle mani del Como di Fabregas

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS