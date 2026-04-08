Real Madrid, l'ex Van Der Vaart asfalta Vinicus: "Terribile vederlo giocare, e quando subisce un fallo..."

"Quello che fa Vinicius è terribile. Mi esaspera vederlo giocare. Provo un'immensa compassione perché è un giocatore fantastico. Ma ogni volta che subisce un fallo, anche lieve, si butta a terra sperando che mostrino un cartellino rosso all'avversario, e poi si rialza come se niente fosse". Senza giri di parole. Così Rafael Van Der Vaart alla testata olandese Ziggo dopo Real Madrid-Bayern Monaco 1-2 , gara valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League . Vinicius non è riuscito a segnare, ma il modo in cui ha ripetutamente protestato con l'arbitro Michael Oliver per tre rigori che, a suo parere, non erano stati assegnati, è stato criticato dopo la partita dall'ex dei Blancos, oggi commentatore tv.

Vinicius e Mbappé fischiati, Van Der Vaart: "Non è scattato quell'impulso che anima lo stadio"

Van Der Vaart, al Real Madrid tra il 2008 e il 2010, ha poi aggiunto: "Il Real Madrid è un club in cui puoi giocare male per tutta la partita, ma ai tifosi non importa. Perché sanno che, all'improvviso, dal nulla, scatta quell'impulso che anima lo stadio. Con il Bayern non ha funzionato così".

Vinicius ha fallito un'occasione clamorosa, al 61', non approfittando di una clamorosa palla persa da Upamecano: pressato da Neuer, ha calciato fuori. Vinicius è stato fischiato per l'errore e per essersi fatto rubare palla dal Bayern, in più di una circostanza, in zone pericolose del campo. Al pari di Mbappé ha lasciato il campo arrabbiato per la sconfitta.